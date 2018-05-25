Топ-10 звабливих фото Сістін Роуз Сталлоне

Сістін Роуз – друга донька в сім'ї знаменитого актора Сільвестра Сталлоне та екс-моделі Дженніфер Флавін. Як і зіркова мама, дівчина вирішила працювати манекенницею. Відтак сторінка в соцмережі 19-річної Сістін Роуз рясніє пікантними знімками.

Молода модель та донька Сільвестра Сталлоне має чудову генетику, відтак успадкувала яскраву зовнішність. Окрім цього, дівчина може похизуватись стрункими ногами та ідеальним пресом. Однак над своєю фігурою манекенниця активно працює, проводячи години у спортивному залі. Варто зазначити, що тренування даються взнаки, тому зірка виглядає неймовірно на кожній фотосесії.

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Наразі 19-річна Сістін Роуз тільки починає будувати модельну кар'єру. Дівчина не соромиться поставати перед камерою у звабливих образах, демонструючи своє розкішне тіло. Модель вже встигла засвітитись у купальнику червоного кольору в рекламі відомого журналу LOVE.

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 5 Січ 2018 р. о 10:12 PST

Це не єдина пікантна зйомка, яка з'явилась на Instagram-сторінці молодої манекенниці. 24 канал підібрав Топ-10 спокусливих кадрів Сістін Роуз Сталлоне за останні півроку.

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 5 Тра 2018 р. о 12:38 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 18 Тра 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 2 Тра 2018 р. о 11:50 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 10 Кві 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 14 Бер 2018 р. о 9:57 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 15 Лют 2018 р. о 5:24 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 7 Лют 2018 р. о 11:23 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 27 Січ 2018 р. о 4:09 PST

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 13 Гру 2017 р. о 10:46 PST