Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року

До Дня українського кіно, яке цьогоріч відзначають 8 вересня, журналісти 24 каналу підготували підбірку вітчизняних фільмів, які щойно вийшли на широкий екран або презентують до кінця 2018-го року. Вам лишається лише купити квитки і мчати в кінотеатри!

1. Бобот та енергія Всесвіту

Прокат: з 30 серпня

Про фільм: український сімейний фантастичний фільм, знятий Максимом Ксьондою. Розповідає про 12-річного мрійника, який опиняється в центрі протистояння двох позаземних сил.

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Коли світ поглине суцільна темрява, землю заполонять невідомі істоти, які тисячі років вичікували момент, щоб здійснити страшний замах на людство. Саме тоді і з'явиться невідомий рятівник, який здатен перемогти сили зла. Хто цей герой і чи переможе світло над темрявою?

Бобот та енергія Всесвіту: трейлер

Цікаво, що ідея фільму про "трансформаторну будку, яка вирішила в якийсь момент кинути своє насиджене місце і почати мандрувати" народилась у 2010 році. Автори запропонували зробити відеокліп на пісню "Новина" гурту ТНМК, а після його випуску творча група отримала величезну кількість позитивних відгуків і почала працювати над сценарієм повнометражного фільму!

Більше половини фільму склала комп'ютерна графіка, над якою працювали близько 100 фахівців з України.

2. Таємний щоденник Симона Петлюри

Прокат в Україні: з 6 вересня

Про фільм: історично-біографічний фільм режисера Олеся Янчука за сценарієм Михайла Шаєвича. Він охоплює період життя Симона Петлюри, головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, коли той перебував в еміграції в Парижі до того дня, коли Петлюру вбив Самуїл Шварцбард.

Таємний щоденник Симона Петлюри: трейлер

Стрічка від початку зазнала шквальної критики з боку реконструкторів, Ще б пак! В основі – вигаданий сценаристами "щоденник", а не реальні історичні документи та праці Петлюри... Але автори вибороли право на авторську інтерпретацію.

Ми задумали повернути у правильне русло напрямок думок людей, які звикли думати, що Петлюра — розбійник, антисеміт, бандит,

— сказав режисер.

3. Коли падають дерева

Прокат: з 13 вересня

Про фільм: драматичний фільм, над яким спільно працювали Україна, Польща і Македонія. Повнометражний дебют молодої режисерки Марисі Нікітюк.

Події відбуваються в українській провінції, де розгортається історія 5-літньої бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого молодого бандита Шрама.

Після смерті батька перед Ларисою гостро постає питання подальшого її майбутнього. Вона хоче творити свою долю власними руками, та за любов до бандита Шрама її осуджує родина. Бабуся, яка переживає лише за те, що скажуть люди, та змучена мати Лариси підштовхують її до стереотипного сценарію життя. Лариса і Шрам планують втекти разом подалі від бандитів, розрухи та родичів. Чи вдається їм це?...

Коли падають дерева: трейлер

Нагороди та номінації: у 2018-му стрічку відібрали до конкурсної програми Panorama Berlinale 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, де 20 лютого відбулася її світова прем'єра. Там її визнали найкращим дебютом. Окрім цього, стрічка отримала приз ФІПРЕССІ, приз Міжнародної конфедерації художнього кіно, премію "Мир кіно", Премія Гайнера Карова та приз екуменічного журі.

У липні 2018-го фільм презентували на 9-у Одеському міжнародному кінофестивалі, де члени журі визнали найкращим українським фільмом 2018-го року!

4. Донбас

Прокат: обмежений із 20 по 27 вересня 2018-го у столичному кінотеатрі "Жовтень" у зв'язку з висуванням на "Оскар", а широкий – з жовтня.

Про фільм: повнометражна ігрова стрічка Сергія Лозниці, зроблена у копродукції Німеччини, України, Франції та Румунії.

Фільм складається з низки епізодів, у яких засобами ігрового кіно відтворені справжні історії, що трапилися на окупованих територіях сходу України. Кілька героїв пов'язують епізоди між собою і передають одне одному, немов естафетну паличку, увагу глядачів.

Зйомки тривали всього 4 дні у Дніпропетровській області!

Фільм знято практично на 100% російською мовою, однак, є дубляж й українською.

Донбас: трейлер

Нагороди та номінації: світова прем'єра відбулася 9 травня 2018-го на 71-му Каннському міжнародному фестивалі, де її обрали відкриттям програми "Особливий погляд", офіційної програми Канн-2018, де вона отримала приз за найкращу режисуру!

29 серпня 2018-го Український Оскарівський Комітет оголосив фільм "Донбас" національним претенденнтом від України на номінацію премії "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

5. Герой мого часу

Прокат: з 20 вересня

Про фільм: комедійна стрічка, повнометражний дебют Тоні Ноябрьової. Сценарій був написаний самою Ноябрьовою на основі її російської короткометражки "День Незалежності".

Фільм розповідає історію "маленької людини", хлопця "з сусіднього двору", що живе в складному та суперечливому світі. Жорик намагається знайти сенс свого існування у великому місті та приїжджає в столицю в пошуках щастя. Він шукає роботу, намагається будувати відносини, намагається поставити собі високі цілі. Але кожен раз заходить в глухий кут. Дівчина із заможної сім'ї, власниця бізнес-центру. Проте прірва між соціальними класами перешкоджає їх любові.

Герой мого часу: трейлер

"Герой мого часу" став третім повнометражним фільмом в історії українського кінематографа, після фільму "Припутні" (2017) та "Дике поле" (2018), де майже всі актори розмовляють суржиком.

Нагорода: на 9-у Одеському міжнародному кінофестивалі фільм отримав нагороду представили у номінації "Найкращий український фільм", а Ноябрьова перемогла у номінації "Найкращий український режисер".

6. Позивний "Бандерас"

Прокат: з 11 жовтня

Про фільм: український військовий детектив режисера Зази Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, заснований на щоденниках нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповідях воїнів АТО.

Позивний "Бандерас": трейлер

Восени 2014-го в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса...

В епізодичних ролях знімалися справжні військові ЗСУ, які воювали на Донбасі. Перед зйомками всі актори пройшли потужну підготовку на полігоні під керівництвом досвідчених військових інструкторів. У фільмі задіяли справжню військову техніку, надану Міноборони.

7. Фокстер і Макс



Прокат: з 25 жовтня

Про фільм: фантастичне сімейне кіно про пригоди хлопчика та собаки-супергероя від режисера Анатолія Матешко.

Фокстер і Макс: трейлер

Про що він? Дванадцятилітній школяр Макс втікає з дому й ховається під мостом. Там він знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано намальоване хлопцем графіті оживає та перетворюється в пса-наноробота з суперможливостями. І тепер за ними обома полює небезпечний злочинець, який не зупиниться ні перед чим, аби заволодіти цією могутньою технологією. Хлопець Макс потрапляє у вир пригод, завдяки яким він знаходить справжніх друзів.

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Роль собаки-супергероя Фокстера виконав vlogger YouTube, учасник шоу "Україна має талант. Діти", харизматичний пес Амадей. У фільмі використано багато сучасних девайсів, а також справжніх роботів.

8. Людина з Табуретом

Прокат: з листопада

Про фільм: пригодницько-документальний стрічка, в основі якої – неймовірна історія масштабної творчої експедиції мандрівника, режисера та продюсера Леоніда Кантера з табуретом до Тихого океану.

Йдеться про гру "З табуретом до океану", суть якої – донести 4 табурети з київської кухні на береги 4 світових океанів. Разом із виставами, співами, пригодами і відкриттями, мандрівники несли глибокий сенс мистецької ініціативи – довести собі і світові, що мрії здійснюються, якщо їх здійснювати.

Людина з Табуретом: тизер

Подолано понад 60 тисяч кілометрів і відзнято понад 400 годин унікального відеоматеріалу – крізь монгольску пустелю Гобі та Гімалайські гори, крізь Гранд Каньйон та джунглі Амазонії. Написано книжку "З табуретом до океану", яка стала літературним сценарієм майбутнього фільму.

9. Дике Поле

Прокат: з 8 листопада, обмежений

Про фільм: екранізація роману "Ворошиловград" Сергія Жадана, дебютна робота Ярослава Лодигіна. Стрічку зробили у співтворчості Україна, Нідерланди і Швейцарія.

Дике Поле: трейлер

Про що сюжет? Певним чином, про Германа, який змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку. Разом із нею — друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?

"Дике поле" став другим повнометражним фільмом в історії українського кінематографа – після фільму "Припутні" (2017) – де майже всі актори розмовляють суржиком. Частина зйомок відбувалась у рідному містечку Жадана – Старобільську.

10. Король Данило

Прокат: з 22 листопада

Про фільм: історичний бойовик Тараса Химича, базований на основі життя історичної постаті короля Данила Романовича.

Фільм покаже людей у кольчугах і без, з мечами і луками, в образі воїнів Галицько-Волинського князівства й тевтонців, у бою та за столами перемовин. Груба нарізка, із затемненням, уповільненням, палаючими людьми, оскаженілими обличчями чоловіків та розпачливими криками жінок – так виглядатиме матеріал про Короля Данила, князя Галицького з далекого XIII століття.

Король Данило: тизер

Фільм знімається без допомоги держави і винятково на гроші меценатів та самих творців. Однією з локацій фільму обрали Прикарпаття, де збудували спеціальне середньовічне містечко, яке після завершення зйомок залишать як музей. У фільмі звучатимуть 45 мелодій і 6 пісень.

11. Вулкан

Прокат в Україні: імовірно, з грудня

Про фільм: драмедійна стрічка, над якою працювали українські, німецькі та монакські кіномитці, повнометражний ігровий режисерський дебют Романа Бондарчука та акторський дебют найкращого українського звукорежисера Сергія Степанського. У фільмі також зіграв зірка "Кіборгів" Віктор Жданов.

Про що сюжет? Після декількох дивних збігів, Лукас – перекладач, який працює в ОБСЄ – опиняється в південноукраїнському місті Берислав. Ставши мимовільним гостем свого дивного господаря Вови, Лукас стикається з абсолютно новим всесвітом, у якому життя здається повністю відірваним від будь-якого звичного укладу.

Вулкан: трейлер

Незважаючи на його початкову неприязнь, Лукас усе більше захоплюється Вовою та його дочкою Марушкою — і це, зрештою, підштовхує до власних пошуків давно загубленого щастя…

Нагороди й номінації: 1-го липня 2018-го фільм вперше показали світу на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де він отримав премію "На Схід від Заходу".

На XV-й Міжнародному кінофестивалі "Золотий абрикос" в Єревані стрічка отримала гран-прі "Золотий абрикос".

У липня цього ж року на 9-у Одеському міжнародному кінофестивалі стрічка номінувалась на Золотий Дюк. На 36-му Мюнхенському кінофестивалі "Вулкан" номінувався у категорії "International Independents", на 25-му Європейському міжнародному кінофестивалі у Палічі у категорії "Parallels and Encounters".

Зараз фільм в очікуванні номінації "Найпопулярніший міжнародний фільм" на Міжнародному кінофесті у Ванкувері.

12. Крути 1918

Прокат: з 6 грудня

Про фільм: художньо-історичний фільм-екшн режисера Олексія Шапарєва, присвячений 100-річчю бою під Крутами взимку 1918 року.

Крути 1918: трейлер

Базується на реальній історії бою на залізничній станції Крути. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене "червоними" агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська…

Складні постановочні зйомки фільму відбувались у Межигір'ї з використанням спец- та піротехнічних ефектів, за участю великої кількості акторів масових сцен, тварин та каскадерів. Основні зйомки проходили здебільшого у Києві. Усього задіяли близько 1000 акторів і 2000 одиниць зброї. У зйомках батальних сцен брали участь 150 військових Нацгвардії України… Нічогенький екшн планується!

Насолоджуйтесь українським!