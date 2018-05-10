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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ТОП-20 голлівудських гонорарів

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Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Фото з відкритих джерел

Автори рейтингу зазначають, що в останні роки оплата акторської гри істотно знизилася, адже більшість глядачів йдуть у кіно не на конкретного актора, а на героя, якого він грає.

Список гонорарів відомих голлівудських акторів опублікувало видання Variety.

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Дженніфер Лоуренс

Список ТОП-20 голлівудських гонорарів:

1. Деніел Крейг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)


Деніел Крейг

2. Двейн Джонсон - $22 млн ("Червоний циркуляр", 2020)


Двейн Джонсон

3. Він Дізель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)


Він Дізель

4. Енн Хетевей - $15 млн (Барбі, 2020)

5. Дженніфер Лоуренс - $15 млн ("Червоний горобець", 2018)

6. Сет Роген - $15 млн ("Фларскі", 2019)

7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумія", 2017)

8. Харрісон Форд - $10-12 млн ("Індіана Джонс 5", 2020)

9. Сандра Буллок - $10 млн ("Міньйони", 2015)

10. Леонардо ДіКапріо - $10 млн ("Одного разу в Голлівуді", 2019)

11. Роберт Дауні-молодший - $10 млн ("Людина-павук: Повернення додому", 2017)

12. Кевін Харт - $10 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017)

13. Кріс Претт - $10 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018)

14. Емілі Блант - $8-10 млн ("Круїз по джунглях", 2019)

15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018)

16. Том Харді - $7 млн ("Веном", 2018)

17. Райан Гослінг - $6,5 млн ("Перша людина", 2018)

18. Джек Блек - $5 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017)

19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крід 2", 2018)

20. Ітан Хоук - $2 млн ("Судна ніч", 2013)

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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