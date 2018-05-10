ТОП-20 голлівудських гонорарів
Автори рейтингу зазначають, що в останні роки оплата акторської гри істотно знизилася, адже більшість глядачів йдуть у кіно не на конкретного актора, а на героя, якого він грає.
Список гонорарів відомих голлівудських акторів опублікувало видання Variety.
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Дженніфер Лоуренс
Список ТОП-20 голлівудських гонорарів:
1. Деніел Крейг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)
Деніел Крейг
2. Двейн Джонсон - $22 млн ("Червоний циркуляр", 2020)
Двейн Джонсон
3. Він Дізель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)
Він Дізель
4. Енн Хетевей - $15 млн (Барбі, 2020)
5. Дженніфер Лоуренс - $15 млн ("Червоний горобець", 2018)
6. Сет Роген - $15 млн ("Фларскі", 2019)
7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумія", 2017)
8. Харрісон Форд - $10-12 млн ("Індіана Джонс 5", 2020)
9. Сандра Буллок - $10 млн ("Міньйони", 2015)
10. Леонардо ДіКапріо - $10 млн ("Одного разу в Голлівуді", 2019)
11. Роберт Дауні-молодший - $10 млн ("Людина-павук: Повернення додому", 2017)
12. Кевін Харт - $10 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017)
13. Кріс Претт - $10 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018)
14. Емілі Блант - $8-10 млн ("Круїз по джунглях", 2019)
15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018)
16. Том Харді - $7 млн ("Веном", 2018)
17. Райан Гослінг - $6,5 млн ("Перша людина", 2018)
18. Джек Блек - $5 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017)
19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крід 2", 2018)
20. Ітан Хоук - $2 млн ("Судна ніч", 2013)