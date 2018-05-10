Автори рейтингу зазначають, що в останні роки оплата акторської гри істотно знизилася, адже більшість глядачів йдуть у кіно не на конкретного актора, а на героя, якого він грає.

Список гонорарів відомих голлівудських акторів опублікувало видання Variety. Читайте також: Анджеліна Джолі зніме фільм про індіанського спортсмена

Дженніфер Лоуренс Список ТОП-20 голлівудських гонорарів: 1. Деніел Крейг - $25 млн ("Бонд 25", 2019)

Деніел Крейг 2. Двейн Джонсон - $22 млн ("Червоний циркуляр", 2020)

Двейн Джонсон 3. Він Дізель - $20 млн ("Форсаж 8", 2017)

Він Дізель 4. Енн Хетевей - $15 млн (Барбі, 2020) 5. Дженніфер Лоуренс - $15 млн ("Червоний горобець", 2018) 6. Сет Роген - $15 млн ("Фларскі", 2019) 7. Том Круз - $11-13 млн ("Мумія", 2017) 8. Харрісон Форд - $10-12 млн ("Індіана Джонс 5", 2020) 9. Сандра Буллок - $10 млн ("Міньйони", 2015) 10. Леонардо ДіКапріо - $10 млн ("Одного разу в Голлівуді", 2019) 11. Роберт Дауні-молодший - $10 млн ("Людина-павук: Повернення додому", 2017) 12. Кевін Харт - $10 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017) 13. Кріс Претт - $10 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018) 14. Емілі Блант - $8-10 млн ("Круїз по джунглях", 2019) 15. Брайс Даллас Ховард - $8 млн ("Світ юрського періоду 2", 2018) 16. Том Харді - $7 млн ("Веном", 2018) 17. Райан Гослінг - $6,5 млн ("Перша людина", 2018) 18. Джек Блек - $5 млн ("Джуманджі: Поклик джунглів", 2017) 19. Майкл Б. Джордан - $3-4 млн ("Крід 2", 2018) 20. Ітан Хоук - $2 млн ("Судна ніч", 2013)