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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-20 приголомшливих королівських весільних суконь за всю історію

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Найвідоміші королівські весілля
Найвідоміші королівські весілля / Фото з відкритих джерел

Вже сьогодні відбулося королівське весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Подія, за якою спостерігав весь світ, відкрила нову сторінку в історії британських монархів.

З такої нагоди портал Who What Wear, зібрав образи головних королівських весільних церемоній.

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Мафальда Савойска, 1925


Британська королева Єлизавета II, 1947


Принцеса Монако Грейс Келлі, 1956

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Принцеса Данії Анна-Марі, 1964


Принцеса Монако Кароліна, 1978


Принцеса Діана Уельська, 1981


Японська принцеса Масако, 1993

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Принцеса Нідерландів (зараз королева) Максима, 2002


Принцеса Астурії Летиція (зараз королева Іспанії), 2004


Принцеса Йорданії (нині королева) Нур, 2004


Принцеса Швеції Вікторія, 2010


Герцогиня Кембриджська Кетрін, 2011

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Принцеса Сайн-Вітгенштейн-Берлебургу Наталі, 2010


Принцеса Шарлін з Монако, 2011


Принцеса Люксембургу Стефані, 2012


Принцеса з Люксембургу Клер, 2013


Принцеса Мадлен зі Швеції, 2013

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Принцеса Монако Беатрис, 2015


Принцеса Софія зі Швеції, 2015


Принцеса Катерина з Ганноверу, 2017

І остання сукня, яка заслуговує найбільших слів захоплення, стало весільне вбрання Меган Маркл.


Герцогиня Сассекська Меган Маркл із США, 2018

Теги: LifeStyle Королівське весілля Кейт Міддлтон Стиль і мода
Джерело: 24 Кана
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