Топ-20 приголомшливих королівських весільних суконь за всю історію
Вже сьогодні відбулося королівське весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Подія, за якою спостерігав весь світ, відкрила нову сторінку в історії британських монархів.
З такої нагоди портал Who What Wear, зібрав образи головних королівських весільних церемоній.
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Мафальда Савойска, 1925
Британська королева Єлизавета II, 1947
Принцеса Монако Грейс Келлі, 1956
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Принцеса Данії Анна-Марі, 1964
Принцеса Монако Кароліна, 1978
Принцеса Діана Уельська, 1981
Японська принцеса Масако, 1993
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Принцеса Нідерландів (зараз королева) Максима, 2002
Принцеса Астурії Летиція (зараз королева Іспанії), 2004
Принцеса Йорданії (нині королева) Нур, 2004
Принцеса Швеції Вікторія, 2010
Герцогиня Кембриджська Кетрін, 2011
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Принцеса Сайн-Вітгенштейн-Берлебургу Наталі, 2010
Принцеса Шарлін з Монако, 2011
Принцеса Люксембургу Стефані, 2012
Принцеса з Люксембургу Клер, 2013
Принцеса Мадлен зі Швеції, 2013
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Принцеса Монако Беатрис, 2015
Принцеса Софія зі Швеції, 2015
Принцеса Катерина з Ганноверу, 2017
І остання сукня, яка заслуговує найбільших слів захоплення, стало весільне вбрання Меган Маркл.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл із США, 2018