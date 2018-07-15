ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень

В той час, як флагмани міряються дисплеями, а компанії намагаються прибрати будь-які рамки на передній панелі, чимало користувачів шукають недорогий пристрій з абсолютно звичайним дизайном.

Якщо ви не оновлюєте свій смартфтон щороку, а шукаєте простий і бюджетний смартфон, тоді цей рейтинг для вас.

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ТОП-3 бюджетні смартфони підготувало видання prostotech.com.

Xiaomi Redmi 5A

Хоч компанія Xiaomi поповнила лінійку Redmi новим Redmi 6A, та його попередник залишається доволі хорошим варіантом.

Xiaomi Redmi 5A: Огляд

Redmi 5A працює на потужному процесорі Qualcomm Snapdragon 425 та має 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої пам'яті. Діагональ дисплея – 5 дюймів. Основна камера має роздільну здатність 13 Mп, а фронтальна – 5 Мп. Батарея Redmi 5A має ємність 3000 мАг, що вистачає для дня користування.

Смартфон можна купити в Україні за 2800 гривень.

LeEco Le S3 X522

LeEco Le S3 X522 коштує 3 тисячі гривень

LeTV X522 теж має хороший процесор Qualcomm Snapdragon 652. Пристрій отримав 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті.

Дисплей LeEco Le S3 X522 має діагональ 5,5 дюйма , 16-мегапіксельну основну камеру та 8-мегапіксельну фронтальну. Пристрій теж працює на батареї місткістю 3000 мАг.

Його можна придбати за 3 тисячі гривень.

Cubot Nova

Смартфон Cubot Nova

Цей китайський смартфон отримав 4-ядерний процесор MediaTek 6739, а також 3 ГБ внутрішньої та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Розмір дисплея складає 5,5-дюйма.

Cubot Nova також оснащений 13-мегапіксельною основною камерою та 8-мегапіксельною селфі-камерою. Також пристрій має сканер відбитків пальців. А от батарея трохи слабша – 2800 мАг.

Коштує смартфон 2800 гривень.

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