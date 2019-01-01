Топ-3 корисних рецепти від похмілля від лікаря: як оговтатися після свят

Після приємних святкових застіль зазвичай настає важке – завтра. У всіх різні методи боротьби із головним болем та похміллям. До того ж, свята колись закінчуються і невдовзі потрібно знов виходити на роботу.

Журналісти 24 каналу дізнавалися у лікаря-дієтолога секрети реабілітації після святкувань.

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На дворі мінус, а настрій святковий, тому щоб остаточно не змерзнути, українці на ярмарках купують горілчані напої. А ось як подолати похмілля на ранок, у кожного свій рецепт. Ми обрали топ-3 рецепти від народу.

Туристка Аліна розповіла свій секрет від похмілля – домашні огірочки та розсол.



Розсол допомагає позбутися похмілля

Чи не нашкодять такі рецепти від похмілля організму, розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

Є думка що огірки та розсольник – це класно. Так, огірочок може допомогти, але лише поки він знаходиться в кишечнику – тягне на себе воду і фактично очищає кров. Але якщо випити розсол, то він швидко всмоктується в кров, а через сіль збільшується об'єм крові – це навантаження на серцево-судинну систему,

– наголосив лікар-дієтолог.

Наступний рецепт журналісти чули рідше, і частіше саме від чоловіків – начебто рецепт від похмілля – пляшка пива.



Дехто вважає, що найкращий рецепт від похмілля – пиво

За словами Бориса Скачко, пиво запускає робота печінки, це здорово, печінка починає працювати по-іншому, проводить швидко детоксикацію крові і людині стає добре. Але на це добре потім починається другий, третій келих, а потім перебір і на другий день починається все знову.

І останній, як виявилось найбільш популярний серед українців – курячий бульйон зранку.

Можна якийсь овочевий супчик, пісний борщ чи випити кефір – такі прості продукти в перетравленні легко проходитимуть по травній системі. І найголовніше – вони містять рідину, яка потрапляє в кров, ці продукти так само швидко виходять через нирки та швидко виводять зайві токсини,

– підтвердив лікар-дієтолог.



Ще один рецепт від похмілля – курячий бульйон

А ще лікарі радять починати святкування не з салатиків, а з м'ясних страв. Так вашому організму буде легше сприймати алкогольні напої. Головне вживати все з розумом.

А вже після святкових вихідних днів наступають буденні – робочі. Налаштовувати себе психологи радять теж завчасно.

Почати лягати спати в звичайний для себе час хоча б за день-два до виходу на роботу, пити побільше води, їсти фрукти, овочі. От якщо ви вже вийшли на роботу, то перший день не намагайтеся відразу зробити все, що не встигли доробити за минулий рік. Кілька разів на день бажано зробити 10-хвилинну перерву,

– додала психологиня Наталя Ремесник.

А ще психолог радить влаштовувати собі свята незалежно від дати.