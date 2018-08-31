Топ-3 натуральні знеболювальні засоби

Деякі продукти допомагають впоратися з болем не гірше за лікарські препарати. Додавши їх у своє меню, самопочуття значно покращиться.

Одним з таких продуктів є сік з вишень, передає "Країна здоров'я".

Під час одного з досліджень науковці з'ясували, що люди, які випивають по дві склянки вишневого соку протягом 6 тижнів, відчувають полегшення при хронічних болях в коліні, викликаних остеоартритом.

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У жирній рибі містяться омега-3 жирні кислоти, які допомагають при запаленнях.

А оливкова олія містить речовину, що має таку ж протизапальну дію, а і популярне знеболювальне ібупрофен.

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