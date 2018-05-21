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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Топ-3 найбрудніших місць, які псують здоров'я людини

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Ручка для візка містить багато бактерій
Ручка для візка містить багато бактерій / tucocinaytu.com

Вчені провели дослідження і встановили найбільш забруднені місця, що можуть значно погіршити стан людини.

Експерти рекомендують стежити за особистою гігієною, пише "Сегодня".

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Перше місце, за висновками вчених, посідають руки людини. Вони накопичують і кишкову паличку, і туберкульоз, а також безліч хвороб. Особливо небезпечні для людини руки тоді, коли імунітет погіршується.

Комп’ютерна техніка та телефони містять мільярди бактерій, хоч це непомітно неозброєним оком. Найбільш небезпечний для здоров’я людини смартфон під час розмови, адже шкіра обличчя є чутливою до бактерій.

Небезпечною є ручка від візка або кошика у супермаркеті. За один день її торкається кілька сотень людей. Лікарі переконують, що на кожній третій ручці можна знайти кишкову паличку.

Для того, щоб уберегтися від інфекцій та бактерій, обов’язково використовуйте дезінфектор для рук, обробляйте ним смартфони та ручки для візка.

До слова, вчені назвали шість небезпечних речей у домі, які на своїй поверхні мають більше бактерій, ніж на кришці унітазу.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Інфекція
Джерело: 24 Канал
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