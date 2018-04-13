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ТОП-3 найкращі приставки, що зроблять зі звичайного телевізора "розумний"

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Найкращі приставки для телевізорів
Найкращі приставки для телевізорів / mediasat.info

Аби покращити функціональність телевізора не обов’язково купувати новий пристрій. У цьому може допомогти TV приставка.

Видання interteam.com.ua підготувало підбірку із 3 найцікавіших TV приставок, що перетворять телевізор зі звичайного у Smart TV.

Xiaomi Mi Box 4K

Xiaomi Mi Box 4K

Приставка Xiaomi Mi Box 4K

Це одна з найновіших найцікавіших приставок, яка перетворить звичайний телевізор в Smart TV Android.

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Приставка дає змогу відтворювати зображення в максимальному розширенні 4K, тобто 3840×2160 пікселів зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Також підтримує техніку HDR, що поліпшує якість зображення.

Прилад має зв'язок Wi-Fi 802 a/b/g/n/ac, а також Bluetooth 4.1, оснащений роз'ємами HDMI 2.0, USB 2.0 і аудіо виходом SPDIF 3,5 мм.

Xiaomi Mi Box 4K підтримує технологію Google Cast, яка дає змогу транслювати зображення і звук з інших пристроїв. Тобто на великому екрані можна подивитись фільм зі смартфона.

У комплекті з Mi Box ви отримуєте також пульт дистанційного керування з функцією голосового управління і HDMI-кабель.

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV

Приставка Nvidia Shield TV

На відміну від Xiaomi, ця приставка вирізняється істотно вищою ціною - це один з найдорожчих пристроїв такого типу на ринку.

Її перш за все використовують геймери для трансляції гри на великому екрані. Однак, вона може також виконувати функції класичної приставки Smart TV.

Як і Xiaomi Mi Box 4K приставка Nvidia підтримує розширення 4K 60 кадрів в секунду і HDR, крім того, дає змогу записувати. Приставка забезпечує зв'язок в стандарті Wi-Fi 802.11 ac і Bluetooth 4.1 LE, а також має технологію Google Cast. Обладнана двома роз'єми USB 3.0 типу A, має роз'єм HDMI 2.0 а також слот Ethernet.

Google Chromecast 2 ТБ

Google Chromecast 2 ТБ

Приставка Google Chromecast 2 ТБ

Цей пристрій функціонує по-іншому, ніж решта приставок. Chromecast підключають до гнізда HDMI в телевізорі, а інші функції можна виконувати за допомогою смартфона.

У Магазині Google є багато додатків для Chromecastem, тож ви можете підібрати все, що потрібно. Щоправда, ці додатки зберігаються не на приставці, а на смартфоні.

Теги: Xiaomi Техно Google Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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