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Топ-3 найпопулярніші кліпи літа

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Топ-3 найпопулярніші музичні кліпи літа
Топ-3 найпопулярніші музичні кліпи літа / Pexels

Один із найвідоміших сервісів YouTube оприлюднив список відеокліпів, які за 3 місяці отримали найбільшу кількість переглядів у мережі.

В останній день літа представники YouTube вирішили зробити своєрідний підсумок сезону та скласти список найпопулярніших кліпів, які упродовж 3 місяців зібрали найбільшу кількість переглядів в мережі. Для виведення результатів враховували дані з 28 травня до 25 серпня.

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Перший щабель рейтингу посіла пісня групи Maroon 5 та реп-виконавиці Cardi B "Girl Like You". Зворушливий ролик переглянули понад 728 мільйонів користувачів мережі. У самому ж кліпі знялись десятки популярних співачок, моделей та акторок, зокрема, Рата Ора, Галь Гадот, Дженніфер Лопес, Ешлі Грем та дружина соліста гурту – модель Бехаті Прінслу з новонародженою донькою. 

Дивіться відео кліпу Maroon 5 та Cardi B "Girl Like You":

 

На другому місці рейтингу YouTube опинилась пісня німецького вокаліста Casper, записана з реп-виконавцями Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna. Запальний ролик до композиції "Te Bote" отримав чималу популярність у світі. 

Дивіться відео кліпу Casper "Te Bote":

 

До трійки найпопулярніших кліпів літа 2018 року ввійшло відео з назвою "Ddu-du Ddu-du" південнокорейської групи Blackpink.

Дивіться відео кліпу гурту Blackpink "Ddu-du Ddu-du":

 

Теги: Музика LifeStyle Рейтинги YouTube
Джерело: 24 Канал
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