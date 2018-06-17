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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Топ-3 прості правила сніданку для тих, хто худне

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Здорове харчування: сніданок
Здорове харчування: сніданок

Сніданок – один з головних прийомів їжі за день, стверджують дієтологи. Відтак людям, які борються із зайвими кілограмами, варто звертати пильну увагу на це.

За словами експертів, сніданок повинен не тільки заряджати енергією на весь день, але й приносити естетичну насолоду. Тому варто додавати барвисті інгредієнти до їжі, щоб створити настрій та розпочати ранок з посмішки. Однак це не єдині правила, яких потрібно дотримуватись. Фахівці вивели Топ-3 корисні поради для сніданку. 

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Час прийому їжі

Дієтологи радять вживати їжу упродовж години після сну. Таким чином сніданок збадьорить та дозволить організму збагатитись потрібними ферментами і калоріями. Водночас науковці довели, що правильно обрана їжа зранку впливає на подальше харчування упродовж дня та вечерю.

Розмір порції

Хоч експерти стверджують, що сніданок повинен бути ситним, не варто збільшувати порцію. Адже організм повинен отримати користь від прийому їжі та збагатитись енергією, а не витрачати її на перетравлення їжі. Окрім цього, завелика порція їжі зранку може спровокувати сонливість. Відтак не тільки час, але й кількість їжі впливають на самопочуття впродовж дня. 

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Вибір продуктів

Дуже важливо обрати так званий "правильний сніданок". Експерти стверджують, що слід надавати перевагу тим стравам, які повільно перетравлюються, утримуючи голод під контролем. Серед таких – продукти з високим рівнем білка та клітковини. Зокрема, каші, яйця, сир та банани. 

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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