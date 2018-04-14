ТОП-3 рецепти смачних перекусів для весняного пікніка

Якщо ви спонтанно у свій вихідний вирішили створити "вилазку" на природу, то наступні 3 рецепти смачних перекусів вам точно згодяться.

Такі закуски можна зробити дуже швидко і тим не менш якісно. Їх зручно брати із собою в корзину або в далеку дорогу.

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Сендвіч з курячим салатом

Перевага такого перекусу в тому, що сендвічі однаково смачні як в холодній подачі, так і в гарячій. А на приготування відводиться максимум 30 хвилин. Якщо вас цікавить така закуска, то слідкуйте за наступним рецептом, розрахованим на 4 порції.



Сендвіч з курячим салатом

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт. (невеликого розміру);

селера – кілька стебел;

волоські горіхи – жменя;

тертий пармезан – 2 столові ложки;

хліб – за кількістю порцій.

Для соусу:

майонез – 100 г;

мед – 3 столових ложки;

яблучний сік – 50 мл;

гірчиця – 1 чайна ложка;

сіль/перець – за смаком.

Рецепт приготування:

– Відваріть і дрібно наріжте куряче філе на невеличкі шматки. Те ж саме зробіть із селерою та подрібніть горіхи.

– Також наріжте та злегка підсушіть хліб у духовці.

– Вище перелічені інгредієнти змішайте в одній ємності.

– Поєднайте всі складники соусу в одну суміш, приготувавши таким чином соус, і заправте ним курку з селерою.

– Сформуйте сендвічі і поставити їх у духовку на пару хвилин, щоб підігріти.

Піта по-грецьки

Незвична і водночас дуже смачна закуска до вашого пікніка точно сподобається всім. Це ідеальна ситна вегетаріанська страва, для якої непотрібно багато дорогих та екстравагантних продуктів. Розрахунок рецепту відбувається на одну порцію.



Піта по-грецьки

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Інгредієнти:

цільнозернова піта – 1 шт.;

сир фета – 50 г;

зелений салат – 50 г;

нут – 50 г;

огірок – 1-2 шт.;

червона цибуля – четвертинка;

оливкова олія – 1 столова ложка;

помідор – 1 шт. (невеликого розміру);

сіль/перець – за смаком.

Рецепт приготуваня:

– Замочіть нут на ніч, після чого вдень варіть його близько години, після чого ретельно остудіть. Що цікаво, із залишків нуту можна зробити хумус.

– Цибулю і помідор наріжте тонкими слайсами, а огірок – дрібною соломкою.

– Всі інгредієнти викладіть на піту, скропивши їх оливковою олією і додавши спеції за смаком.

Кабачкові кекси

Такі солоні кекси є чудовою альтернативою для легкого обіду та перекусу. Страву можна зробити більш поживною та ситною, доповнивши її шинкою, сиром та зеленню.

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Кабачкові кекси

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт. (середнього розміру);

борошно – третина склянки;

яйця – 2 шт.;

розпушувач – 1 чайна ложка;

цукор – 1 чайна ложка;

сіль – за смаком.

Рецепт приготування:

– Розігрійте спочатку духовку до 200°C.

– Кабачок натріть на крупній тертці (не чистити). Потім посоліть суміш і залиште в мисці на кілька хвилин, щоб виділилася зайва рідина, після чого злийте її.

– У кабачки додайте борошно, яйця, розпушувач, цукор і все ретельно перемішайте.

– Викладіть тісто в форми для кексів і випікайте 20 хвилин.