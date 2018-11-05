Топ-3 види "важких" напоїв для шлунку

Деякі напої містять занадто багато інгредієнтів, або елементи, з засвоєнням яких шлунку дуже важко впоратися.

Фахівці склали перелік напоїв, важких для травної системи, передає Мedikforum.

1. Найбільш агресивним напоєм для шлунку вважається алкоголь. Зокрема, особливо важкими є міцне спиртне та алкогольні напої, які містять цукор і багато хімічних добавок ("Агуардьенте", "Амаретто", "Анісовий лікер", горілка, коктейлі з спиртного та газованих напоїв).

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Агресивними для шлунку є алкоголь і стимулюючі напої, зокрема, кава

Для приготування коктейлів часто використовують ром, текілу, джин або горілку, змішуючи їх з різними газованими напоями. Подібна комбінація робить коктейлі "калорійної бомбою" і різко підвищує концентрацію алкоголю у крові в процесі засвоєння,

– зазначають медики.

2. Не менш небезпечними для шлунково-кишкового тракту є стимулюючі напої – кава, чай, газовані напої. Вони можуть спричинити здуття живота та пошкодити слизову оболонку шлунка (можливі ерозії і виразки).

3. Якщо зловживати енергетичними напоями (суміш алкоголю і стимулюючих компонентів), то це може привести до розвитку алкогольної коми, порушення травлення, розладів метаболізму, збою у режимі сну тощо.

Вживання енергетичних напоїв може привести до розвитку алкогольної коми

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