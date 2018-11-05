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      Топ-3 види "важких" напоїв для шлунку

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      Топ-3 види "важких" напоїв для шлунку
      Топ-3 види "важких" напоїв для шлунку / life-reactor.com

      Деякі напої містять занадто багато інгредієнтів, або елементи, з засвоєнням яких шлунку дуже важко впоратися.

      Фахівці склали перелік напоїв, важких для травної системи, передає Мedikforum.

      1. Найбільш агресивним напоєм для шлунку вважається алкоголь. Зокрема, особливо важкими є міцне спиртне та алкогольні напої, які містять цукор і багато хімічних добавок ("Агуардьенте", "Амаретто", "Анісовий лікер", горілка, коктейлі з спиртного та газованих напоїв).

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      Агресивними для шлунку є алкоголь і стимулюючі напої, зокрема, кава

      Агресивними для шлунку є алкоголь і стимулюючі напої, зокрема, кава

      Для приготування коктейлів часто використовують ром, текілу, джин або горілку, змішуючи їх з різними газованими напоями. Подібна комбінація робить коктейлі "калорійної бомбою" і різко підвищує концентрацію алкоголю у крові в процесі засвоєння,
      – зазначають медики.

      2. Не менш небезпечними для шлунково-кишкового тракту є стимулюючі напої – кава, чай, газовані напої. Вони можуть спричинити здуття живота та пошкодити слизову оболонку шлунка (можливі ерозії і виразки).

      3. Якщо зловживати енергетичними напоями (суміш алкоголю і стимулюючих компонентів), то це може привести до розвитку алкогольної коми, порушення травлення, розладів метаболізму, збою у режимі сну тощо.

      Вживання енергетичних напоїв може привести до розвитку алкогольної коми

      Вживання енергетичних напоїв може привести до розвитку алкогольної коми

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове харчування Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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