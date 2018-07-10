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ТОП-4 факти про шкоду і користь морозива

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ТОП-4 факти про шкоду і користь морозива
ТОП-4 факти про шкоду і користь морозива / unsplash.com

Одним з найпопулярніших охолоджуючих продуків влітку є морозиво. І воно має чимало хороших та негативних властивостей, які впливають на організм людини.

1. Існує помилкова думка, що через морозиво можна набрати зайвих кілограмів, передає Elle. Насправді це не зовсім так, адже ріжок морозива раз у тиждень не порушить ваш харчовий баланс.

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Важливо звертати увагу на склад морозива. Найкраще обирати сорбети (заморожений лід), морозиво на молоці, а не вершках, або на вершках із знежиреним молоком без добавок – у звичайному білому стаканчику. І слідкуйте, аби у складі морозива не було шкідливих жирів типу пальмової олії. 

2. Морозиво може викликати здуття живота, найчастіше, це стається через непереносимість лактози.

3. Морозиво має й корисні властивості. Сорбети, які, зазвичай, містять більше цукру, ніж вершкові продукти, заряджають енергією. А вершкове морозиво є джерелом кальцію і жиророзчинних вітамінів. Окрім того, горіхові додатки наситять організм клітковиною.

4. Морозиво піднімає настрій. А все завдяки кальцію і фосфору, які здатні впливати не тільки на здоров'я кісток, але і на настрій. Ще один бонус морозива – стимуляція гормону тромботоніна, що знижує рівень стресу в організмі. А оскільки у молоці міститься природний транквілізатор L-триптофан, то цей продукт ще й допомагає розслабити нервову систему і запобігти безсонні.

Фото: Unsplash.

До слова, у США хочуть заборонити продаж чорного морозива через його шкоду здоров'ю людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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