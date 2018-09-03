Топ-4 факти про стосунки, які потрібно знати кожному

"Здоров'я 24" пропонує до вашої уваги найцікавіші матеріали про психологію стосунків.

1. Які ознаки вказують на те, що у вас здорові стосунки

Деякі пари починають свої стосунки стрімко та пристрасно, але з часом видихаються. Інші ж повільно рухаються вперед, але будуть довготривалі відносини. Попри те, що уявлення про здорові стосунки – суб’єктивна думка, психологи склали список стандартних показників здорових стосунків.

2. Яку фразу категорично не можна казати чоловікові

Часто під час сварки через брак аргументів партнер може сказати фразу, яка може спричинити розрив відносин.

3. 4 причини, через які жінки не хочуть заміж

Минули часи, коли жінка до певного віку повинна була вийти заміж. Деякі сучасні жінки живуть з чоловіками, але не укладають шлюб.

4. Як виявити чоловіка-маніпулятора: найпоширеніші техніки

Під час першого знайомства жінки не завжди можуть визначити – маніпулятор той чи інший чоловік чи ні. Психолог назвала основні техніки маніпуляцій.

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