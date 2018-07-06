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ТОП-4 найкорисніші напої для серця

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ТОП-4 найкорисніші напої для серця
ТОП-4 найкорисніші напої для серця / unsplash.com

Деякі напої особливо корисні для людей, які страждають на хвороби серцево-судинної системи. Окрім того, вони будуть корисними для профілактики.

Одним з корисних напоїв для здорового серця є зелений чай, передає "Країна здоров'я".

Він містить антиоксиданти, які запобігають ризику розвитку ішемічної хвороби. Також зелений чай знижує рівень холестерину і запобігає утворенню тромбів і розвитку інсульту. Фахівці рекомендують вживати до трьох чашок чаю щодня.

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Гранатовий сік містить природні активні антиоксиданти та поліфеноли, корисні для роботи серця. Та ним не варто захоплюватись – можна пити один раз на день протягом трьох місяців, а потім зробити перерву на місяць. І не забувайте – гранатовий сік п'ють розведеним 50:50, за півгодини до їжі.

via GIPHY

Червоне вино також має речовини, що знижують рівень холестерину у крові і перешкоджають утворенню тромбів. Окрім того, алкогольний напій може підняти рівень хорошого холестерину. Але дуже ним не захоплюйтесь.

І кава вже вкотре під час досліджень підтвердила свою користь для серця. Вона знижує ризик розвитку інфаркту та інсульту на 20-40%. Медики рекомендують пити не більше 4 чашок натуральної кави на день.

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Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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