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      Топ-4 поради для покращення сексу

      330 Читать новость на русском
      Топ-4 поради для покращення сексу
      Топ-4 поради для покращення сексу / tvoymalysh

      Щоб отримувати більше задоволення під час сексу з коханою людиною, варто дотримуватись кількох простих правил.

      1. Зі слів інструктора з йоги Патріка Мейсона з Лас-Вегаса, важливо дихати з партнером в унісон в інтимні моменти, передає "Наша мама".

      Це додасть відчуття близькості і єднання з партнером, а також посилить ваші відчуття.

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      2. Дивіться один одному в очі – такий погляд змушує тремтіти і породжує відчуття близькості між вами під час сексу. Для цього залиште достатньо світла, щоб бачити один одного. Зберігайте таку відстань, щоб відчувати дихання партнера і дивитися один одному прямо в очі – збудження зросте.

      3. Використовуйте секс в якості зарядки – застосовуйте пози, які вимагають розтяжки або зусиль.

      Якщо ви не спітніли, значить, ви щось робили неправильно,
      – зазначає Патрік Мейсон.

      4. Не варто соромитися свого тіла та зберігайте впевненість і в спальні.

      "Все, чим ви пишаєтеся у собі, візьміть з собою в ліжко. А всі непотрібні комплекси залиште за дверима", – додала інструктор Менді Бомен з Південної Кароліни.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Секс Поради
      Джерело: 24 Канал
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