11:10
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Топ-4 варення, які будуть найкориснішими для здоров'я

1063 Читать новость на русском
Найкорисніші для здоров'я варення
Найкорисніші для здоров'я варення / ogo.ua

Якщо замість шкідливих солодощів їсти варення – можна не лише схуднути, а й зміцнити імунітет.

Одним з найкорисніших варень буде варення з обліпихи. Воно є чудовим природним антиоксидантом і містить багато вітаміну С, передає Мaximum.

Читайте також: Вчені виявили нову небезпеку м'яса

Також обліпиха містить так звані природні антибіотики – фітонциди, які борються з розмноженням хвороботворних мікробів в організмі.

Варення з обліпихи

Варення з обліпихи є природнім антибіотиком

Варення з журавлини особливо корисне людям зі слабким шлунком та тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Журавлина знижує тиск, зменшує вміст шкідливого холестерину у крові і запобігає появі виразки шлунка.

Варення з журавлини корисне для сердечників

Варення з журавлини корисне для сердечників

Окрім того, що варення зі сливи дуже смачне, воно ще й має корисні властивості для тих, хто страждає від проблем із судинами. Адже сливи містять багато вітаміну К, який бореться з тромбозами, і вітаміну Р, що зміцнює стінки судин.

Варення зі сливи корисне для тих, хто страждає від проблем із судинами

Варення зі сливи корисне для тих, хто страждає від проблем із судинами

Абрикосове варення дуже поживне. У ньому багато вітамінів, зокрема, вітамін А, який позитивно впливає на зір, а калій не допускає збою життєво важливих процесів. Абрикосове варення рекомендують вживати навіть під час виношування дитини. 

Невелика кількість абрикосового варення сприяє поліпшенню функціонування серцевої діяльності та допомагає у боротьбі з анемією.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
164
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 404
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2076
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 706
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
22 липня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
2939
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук