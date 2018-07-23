Топ-4 варення, які будуть найкориснішими для здоров'я

Якщо замість шкідливих солодощів їсти варення – можна не лише схуднути, а й зміцнити імунітет.

Одним з найкорисніших варень буде варення з обліпихи. Воно є чудовим природним антиоксидантом і містить багато вітаміну С, передає Мaximum.

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Також обліпиха містить так звані природні антибіотики – фітонциди, які борються з розмноженням хвороботворних мікробів в організмі.

Варення з обліпихи є природнім антибіотиком

Варення з журавлини особливо корисне людям зі слабким шлунком та тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Журавлина знижує тиск, зменшує вміст шкідливого холестерину у крові і запобігає появі виразки шлунка.

Варення з журавлини корисне для сердечників

Окрім того, що варення зі сливи дуже смачне, воно ще й має корисні властивості для тих, хто страждає від проблем із судинами. Адже сливи містять багато вітаміну К, який бореться з тромбозами, і вітаміну Р, що зміцнює стінки судин.

Варення зі сливи корисне для тих, хто страждає від проблем із судинами

Абрикосове варення дуже поживне. У ньому багато вітамінів, зокрема, вітамін А, який позитивно впливає на зір, а калій не допускає збою життєво важливих процесів. Абрикосове варення рекомендують вживати навіть під час виношування дитини.

Невелика кількість абрикосового варення сприяє поліпшенню функціонування серцевої діяльності та допомагає у боротьбі з анемією.

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