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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Топ-5 блогів тижня: бунтівні настрої на Донеччині, пожежа в Кемерові та як перемогти Росію

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24-го каналу

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Мне кажется, женщина в армии, это как и женщина на корабле – понятия несовместимые.

2. Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Днями генералісімус Захарченко, чи як там себе називає дрібний бізнесмен-сантехнік, розповів досить цікаві речі про те, як російсько-терористичні війська здобули перемогу над ЗСУ.

3. Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
У рядах терористичної бригади, яка раніше називалася "Оплот", а зараз – 5 ОМСБр, відбуваються серйозні міжусобиці. В принципі, це можна говорити про кожний підрозділі окупантів, але зараз маємо конкретику.

4. Гібридний маневр України: за рік зможемо уразити Москву крилатими ракетами
За чотири роки війни український військово-промисловий комплекс помітно змінився. Суспільство, насамперед, експертне середовище, попри інституційну інерцію, змушує державу перебудовувати стратегічну галузь із урахуванням світових трендів. Вимагаючи насамперед прозорої стратегії розвитку і конкурентоспроможності.

5. Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Трагедия в российском Кемерово, где в результате пожара погибли десятки детей, останется без последствий для власти.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Публікації Новини політики
Джерело: 24 Канал
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