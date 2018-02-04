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Топ-5 блогів тижня: капітуляція Росії, 4G в Україні та як встановити і українські проблеми з Польщею

22:01, 4 лютого 1175
Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / 24 Канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Российский излом: при каких условиях Кубанская народная республика и Крым вернутся в Украину
Когда РФ ввязывается в очередную геополитическую авантюру – аннексию Крыма, агрессию на Донбассе или войну в Сирии, то почти всегда этот "театр" – для внутреннего зрителя. То, что цивилизованный мир считает безумным трэшем, для России – цемент, скрепляющий ее раздираемое противоречиями общество.

2. 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продала частоти для розвитку в Україні технології 4G. Мобільні оператори, що їх придбали, відтепер мають всі можливості для впровадження цього стандарту мобільного інтернету.

3. Помер Леонід Каденюк: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер зранку 31 січня. Він увійшов в історію як перший і наразі єдиний українець, який здійснив політ у космос. Пропонуємо пригадати, що Леонід Каденюк говорив Всесвіт.

4. Небезпечне пересмикування історії: до чого може призвести скандальний закон поляків
Польський Сейм у першому читанні прийняв законопроект, який передбачає кримінальне покарання за висловлювання про причетність поляків до Голокосту і пропаганду так званої бандерівської ідеології.

5. Росія капітулює, або Що пообіцяв Волкер "колезі" Суркову?
26 січня відбулася чергова зустріч спецпредставника США Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. "Рандеву" мало місце в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї. Перед тим Волкер заїжджав до Києва – так би мовити, "звірити годинники". Все це було минулого тижня, коли на прорив у перемовинах Волкера-Суркова особливих надій не було.

Читайте також: Поради успішних: Як започаткувати власний бізнес в Україні, – Ілля Кенігштейн

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Новини Польщі Публікації Україна – Росія Леонід Каденюк Анджей Дуда
Джерело: 24 Канал
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