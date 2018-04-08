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Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24-го каналу

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
Україна вже майже рік має безвізовий режим із країнами ЄС. Але обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорта. Все, що варто знати про його отримання — у публікації сайту "24".

2. Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
З 1 квітня 2018 року стартує офіційна національна кампанія з вибору лікаря: українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я.

3. Росіяни переходять на новий формат окупації Донбасу – як це вплине на Україну
Як Україна готується до зміни формату протистояння на Донбасі, так і окупанти намагаються продовжити життя своїм квазіреспублікам, залишаючись при цьому у режимі "ихтамнет".

4. Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Довго чекав, доки можна буде про це розповісти, і ось. Насолоджуйтесь. Про бездоганну роботу наших розвідників, які не тільки покрошили окупантів, але й наробили великого кіпішу у рядах російських військ на Донбасі.

5. Как луганчане откладывали жизнь на потом, а в итоге поняли, что проживать уже нечего
Перебирала в шкафу вещи и с грустью поняла, что три с лишним года – приличный срок. И то, что покупалось когда-то для нередких променадов и частых поездок, теперь в долгой ссылке по дальним ящикам шкафа.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Медична реформа Публікації Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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