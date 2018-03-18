Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії

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1. Стивен Хокинг умер: Бог сыграл с ним в кости

Сегодня утром мир облетела новость о смерти выдающегося британского физика Хокинга.

2. Нет нефти – нет России: как скоро РФ потеряет последний источник для существования

В последние годы все чаще поднимается вопрос о том, что в России наблюдается истощение имеющихся месторождений нефти, а на разведку и разработку новых у Кремля не столько нет денег (пенсионеры же всегда готовы помочь), сколько нет соответствующих технологий.

3. Нова війна: до чого може призвести ігнорування Росією ультиматуму Терези Мей

Кремль зробив надзвичайно велику помилку, проігнорувавши британський ультиматум.

4. Нормальній людині, не їхній, на окуповані території вхід закритий, – Білозерська про Рубана

Дивлюся на арсенал, вилучений СБУшниками у Рубана, на самого Рубана, читаю, як колаборанти з окупованих територій шалено "вписуються" за нього, і тихо радію. Одне тільки питання: хіба без вилученого арсеналу комусь було незрозуміло, що нормальній людині, НЕ ЇХНІЙ, на окуповані території вхід закритий?

5. Россия танцует джигу на граблях – после отравления Скрипалей Путину нет спасения

Есть люди, которые наступив на грабли и испытав острую боль меж глаз, делают выводы и обходят любые грабли.

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