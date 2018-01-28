Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича

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1. Росія хоче заселити Донбас якутами та бурятами

Якщо Донбас буде раптом "деінтегровано" на умовах Москви, то жити на ньому з того самого моменту приїдуть різні буряти з якутами, а українці поїдуть в зворотньому напрямку.

2. Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу

Інформація про підтримку Трампом ідеї щодо перенесення переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні з Мінська в інше місто виглядає прогресивною. Не тільки в Україні, але й в США і ЄС давно говорять про те, що Мінськ не працює.

3. I'll be back: Янукович повертається в Україну?

В улюбленого "поета" Віктора Януковича Антона Чехова є п'єса "Три сестри", героїні якої були одержимі ідеєю фікс – за всяку ціну повернутися до Москви. Вочевидь, нав'язлива думка змінити місце проживання виявилася заразною, і тепер Віктор Федорович так само марить поверненням.

4. Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины "Рошен"

Каждому украинцу необходимо посмотреть фильм "Темные времена" – в качестве мощного отрезвляющего, пробуждающего средства. Средства, мобилизующего на борьбу.

5. Будущее происходит уже сегодня: очень скоро многие государства вымрут

Мы в Los Angeles – этом гигантском, поражающим своими размерами и разнообразием мегаполисе, собравшем выходцев со всех стран мира. И когда живешь в таком месте, понимаешь, что будущее – это не завтра, а то, что присходит прямо сейчас, перед тобой.

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