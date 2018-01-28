08:54
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Блог Медіа

Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича

22:01, 28 січня 1011
Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Росія хоче заселити Донбас якутами та бурятами
Якщо Донбас буде раптом "деінтегровано" на умовах Москви, то жити на ньому з того самого моменту приїдуть різні буряти з якутами, а українці поїдуть в зворотньому напрямку.

2. Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інформація про підтримку Трампом ідеї щодо перенесення переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні з Мінська в інше місто виглядає прогресивною. Не тільки в Україні, але й в США і ЄС давно говорять про те, що Мінськ не працює.

3. I'll be back: Янукович повертається в Україну?
В улюбленого "поета" Віктора Януковича Антона Чехова є п'єса "Три сестри", героїні якої були одержимі ідеєю фікс – за всяку ціну повернутися до Москви. Вочевидь, нав'язлива думка змінити місце проживання виявилася заразною, і тепер Віктор Федорович так само марить поверненням.

4. Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины "Рошен"
Каждому украинцу необходимо посмотреть фильм "Темные времена" – в качестве мощного отрезвляющего, пробуждающего средства. Средства, мобилизующего на борьбу.

5. Будущее происходит уже сегодня: очень скоро многие государства вымрут
Мы в Los Angeles – этом гигантском, поражающим своими размерами и разнообразием мегаполисе, собравшем выходцев со всех стран мира. И когда живешь в таком месте, понимаешь, что будущее – это не завтра, а то, что присходит прямо сейчас, перед тобой.

Читайте також: Міжнародний день митника: правила перетину українського кордону, які необхідно знати

Автор: Блог Медіа
Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Віктор Янукович Новини США Україна – Росія Петро Порошенко Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": как быстро в "республике" враги превращаются в "героев"
Ольга Черненко 17
Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
28 січня, 23:00 Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
Дмитро Гнап 971
Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
28 січня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
Блог Медіа 1010
Найсмішніші меми тижня: скандальна
28 січня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: скандальна "Смерть Сталіна" та локшина від російської пропаганди
689
Раскол в кремлевской
28 січня, 19:05 Раскол в кремлевской "элите": что выберут олигархи – Путина или деньги?
Slava Rabinovich 4568
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук