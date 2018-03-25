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Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают
Абсурдность ситуации в "республике" усиливает то, что рядом с тобой наверняка есть люди, которые живут если и не как раньше, то совершенно ни о чем не задумываясь.

2. Кремлю удалось задушить первый акт "Кубанской весны"
Накануне выборов Путина в РФ кубанское казачество потряс скандал, связанный с бунтом, к которому сначала призвали активисты Кубанской Народной республики (КуНР), а потом от него открестились.

3. "Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє
4 роки тому ми втратили Крим і перейшли до відступу, за кілька місяців розпочалась війна на Донбасі. Довго шукали юридичну назву цих подій, але говорячи людською мовою, усі розуміли – Крим в нас забрали, а на сході йде війна.

4. Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про впровадження експериментальної дисципліни під назвою "Природничі науки". Цей курс знищує фізику, хімію, біологію, екологію, астрономію та географію як окремі предмети та об'єднує їх в одне ціле. Ідеї такого курсу вже рік, але тепер все вирішено на офіційному рівні. Учні 10-11-х класів з 1 вересня наступного року навчатимуться по-новому.

5. Батальйон ЗСУ у Береговому: якщо Угорщині не подобається – значить, Україна робить правильно
Якщо хтось обурюються тимчасовими внутрішніми переміщеннями українських військ в певний район, значить там треба відкривати нову повноцінну військову частину. Якщо угорцям не подобається батальйон ЗСУ в Береговому, отже там має бути два батальйони.

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Анексія Криму Новини Криму Збройні Сили України Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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