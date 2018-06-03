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Топ-5 дуже пікантних фільмів: підбірка 18+

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Кадр з фільму Гаспара Ное
Кадр з фільму Гаспара Ное "Любов"

Гарячі сцени не дивина для світу кіно, проте є знамениті художні фільми, у зйомках яких еротичні сцени знімали по-справжньому.

Список фільмів з дуже пікантними моментами опублікував Cosmopolitan.

"Інтим"

Ця еротична драма знята у 2001-му році. Тоді довкола неї здійнявся неабиякий галас, а все через неабияку відвертість головних героїв.

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"9 пісень"

Це знаменита еротична короткометражка, знята у 2004 році режисером Майклом Вінтерботтомом. Цю стрічку, яка ледве балансує на грані з забороненими фільмами, поправу називають класикою еротичного кіно.

"Клуб Shortbuss"

Цікавинкою цього фільму є робота оператора. Так, щоб акторка, яка є головною героїнею фільму, менше хвилювалася та переживала через відверті кадри, оператор працював мало що не голяка.

"Любов"

Шедевр Гаспара Ное викликав чимало суперечок, але тим не менше зібрав ще більше похвал. Фільм вийшов на екрани у 2017-му і здивував неабиякою відвертістю.

Теги: LifeStyle Кіно Секс
Джерело: 24 Канал
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