Топ-5 фільмів-катастроф, які не залишать вас байдужими

Режисери все частіше знімають фільми про катастрофи, апокаліпсиси, природні катаклізми, оскільки вони привертають до себе чимало уваги та показують проблеми екології.

Кількість пережитих людством катаклізмів дає хорошу платформу для створення шедеврів такого жанру. Пропонуємо добірку з 5 фільмів-катастроф, які не лишать вас байдужими.

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"Неможливе"

В основу цього іспанського англомовного фільму 2012 року, режисер Хуан Антоніо Байон поклав події 2004 року в Таїланді. Тоді в Індійському океані стався сильний землетрус і цунамі з магнітудою 9,1 бал, хвиля якого направилася до берегів Таїланду. Цього не очікував ніхто, ні місцеві, ні відпочиваючі.

Головні герої фільму подружжя Беннетт з трьома маленькими дітьми приїхали незадовго до цієї катастрофи на відпочинок в Таїланд. Ця смертоносна хвиля в лічені секунди розділила по різні боки сім’ю Беннеттів, як і всіх інших туристів. Не дивлячись на велику кількість загиблих, члени сім’ї продовжували шукати один одного з надією, що всі лишилися живими. Сценарій створено за спогадами Марії Белон, яку зіграла Наомі Воттс.

Дивіться трейлер фільму "Неможливе":

"Землетрус"

В основу фільму покладено Таньшанський землетрус 1976 року, який був всього одну секунду, але завдав жахливих втрат. Режисер Фен Сяоган через сім’ю жінки Лі Юаньні показує, що може пройти людина через природні катаклізми. Ця жінка, втративши чоловіка, постала перед вибором: кого врятувати – свою дочку чи сина. Вона обрала сина, але її донька теж лишається в живих та Лі про це вже не знає.

Цей фільм отримав 9 кінопремій за найкращу жіночу роль, найкращий сценарій, найкраща операторська робота, найкращий режисер та інші, а також став найкращим азіатським фільмом.

Дивіться трейлер фільму "Землетрус":

"Армагеддон"

Американський фантастичний трилер Майкла Бея, відзнятий у 1998 році. Став одним із найзнаменитіших фільмів режисера, який розповідає, що планету Земля регулярно "обстрілюють" метеорити і незабаром впаде астероїд, який призведе до остаточного завершення людського існування, де загинуть навіть бактерії. Головними героями стають буровики, вони дають ідею, яка можливо може врятувати світ. Вони пропонують пробурити астероїд і підірвати його зсередини. Починають будувати установку для буріння на інших планетах, але не все йде за планом…

Дивіться трейлер фільму "Армагеддон":

"Смерч"

Фільм-катастрофа 1996 року, який розповідає про американське подружжя вчених Джо і Білла Хардінгів. Вони давно розробляли методику передбачення торнадо. В Джо були свої рахунки з цією стихією, торнадо забрав життя її батька у 1969 році. Коли вона виросла – вивчилася на метеорологом і метою її життя стало зробити так, щоб можна було передбачити смерчі та врятувати тисячі життів. В середині 90-х років цей фільм став проривом, не дивлячись на немалу кількість помилок. Але атмосфера фільму так захоплює, що можна забути про ті погрішності.

Дивіться трейлер фільму "Смерч":

"Післязавтра"

Зараз людство непокоїть проблема глобального потепління. Кінострічка Роланда Еммеріх "Післязавтра" сповна показує, які можуть бути наслідки цієї проблеми. Снігопади в індійському Делі, численні торнадо в Лос-Анджелесі, цунамі в Нью-Йорку, яке затопило Статую Свободи і забрало багато життів та безкінечні зливи. І можливо б була змога врятувати значну кількість людей від таких природніх катаклізмів, але влада США не звертала на попередження вченого Джек Холла…

Ця кінокартину отримала премію "BAFTA" за найкращі спецефекти та була нагороджена MTV Movie Awards за найкращу екшн-сцену (порятунок Лос-Анджелеса).

Дивіться трейлер фільму "Післязавтра":