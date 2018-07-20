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Топ-5 фільмів, які варто переглянути на вихідних: порада Маші Єфросиніної

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Топ-5 фільмів на вихідні
Топ-5 фільмів на вихідні

Телеведуча Маша Єфросиніна – знаний відеоблогер у мережі. Зірка започаткувала серію так званих "п'ятірочок", в яких дає поради людям, розповідає про свої вподобання та жартує.

Темою нового випуску відеоблогу Маші Єфросиніної стали фільми. Список кінострічок для перегляду на вихідних вона підібрала на прохання прихильників. На початку ролика зірка зізналась, що вибрати всього лише 5 фільмів було надзвичайно складно, тому, можливо, скоро з'являться наступні "п'ятірочки" на цю тему. 

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"В будь-якій ситуація я йду в кіно. Можу навіть зібратись та сама піти на кіносеанс. Але зазвичай роблю це вдома. Тому кіно – це безмежна для мене тема, відтак обрати 5 фільмів було надзвичайно складно. Однак я впоралась з цим, бо ці фільми люблю, дуже рекомендую для перегляду та навіть можу переглянути ще раз", – розповіла Маша Єфросиніна.

"Поговори з нею", 2002

Фільми режисера Педро Альмодовра не схожі на жодні інші, бо глядач повністю в них поринає. Сама ж кінострічка "Поговори з нею" отримала численні відзнаки, зокрема, "Оскар".

"Поговори з нею" розповідає про санітара, який доглядає за хворими в комі. Улюбленою пацієнткою його є балерина. В сусідній палаті лежить жінка-тореадор, про яку дбає її коханий. В один момент життя чотирьох людей кардинально змінюється. 

"Ігри розуму", 2001

За словами Маші Єфросиніної, це найкраща робота Рассела Кроу. Фільм розповідає історію про "спеціальну" людину. Як пояснює телеведуча, вона використала саме цей прикметник, бо в її розумінні це люди, які є противагою загальній думці. Однак саме таких соціум вважає божевільними.

"Щоденник Бріджит Джонс", 2001

Це чудова комедія, яка викличе посмішку у найсерйозніших людей. Кінострічка розповідає про пишнотілу жінку, яка в один момент вирішує змінити своє життя та зустрічає своє кохання. За словами Маші Єфросиніної, кожна глядачка відчує себе головною героїнею, адже історія Бріджит Джонс зустрічається і в повсякденному житті. 

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"Невидимий гість", 2016

У фільмі найнеочікуваніший сюжет та найнесподіваніша розв'язка. Це історія бізнесмена, який подався на відпочинок з коханою. Зранку чоловік прокидається поруч з вбитою дівчиною, а всі докази злочину вказують на його вину. 

Я вам обіцяю, що ви ніколи не здогадаєтесь, як закінчиться цей фільм. Настільки він тримає глядача в напрузі, – додала Маша Єфросиніна. 

"Освідчення", 2009

Чудова комедія, яка створить настрій на весь день. В центрі сюжету – бізнес-вумен, яка опиняється на грані депортації з США. Єдиний спосіб залишитись в країні – це фіктивний шлюб з підлеглим.

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Топ-5 фільмів на вихідні":

 

Теги: LifeStyle Кіно Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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