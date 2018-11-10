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      Топ-5 фільмів за участю британського актора Терона Еґертона

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      Топ-5 фільмів за участю голлівудського актора Терона Еґертона
      Топ-5 фільмів за участю голлівудського актора Терона Еґертона / Фото із соцмереж

      Сьогодні, 10 листопада, валлійський актор Терон Еґертон відзначає свій 28-ий день народження. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 відомих фільмів за участю іменинника.

      Терон Еґертон – один із успішних акторів, кар'єра якого тільки набирає обертів. Після закінчення Королівської академії драматичного мистецтва він встиг засвітитись у відомих фільмах та спробувати свої сили у музиці. 

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      Дебютував Терон Еґертон у кіно з епізодичною роллю в серіалі "Дім". Після цього актора запросили до ряду фільмів, які вже підкорили серця кіноманів. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 найвідоміших кінострічок, в яких зіграв сьогоднішній іменинник – Терон Еґертон.

      "Kingsman: Таємна служба", 2014

      Комедійний бойовик, знятий за мотивами коміксу, вже встиг підкорити мережу. В основі сюжету – історія про надсекретну організацію, яка неодноразово рятує Великобританію. Терон зіграв одну з головних ролей фільму – агента Гері Анвіна. 

      Дивіться трейлер "Kingsman: Таємна служба" (відео):

       

      "Заповіти юності", 2014

      У кінострічці "Заповіти юності" Терон Еґертон зіграв другорядну роль Едварда, який є братом письменниці Віри Бріттен. З початком Першої світової війни його відправляють на фронт. Окрім цього, нареченого Віри Бріттен теж забирають до лав військових. Жінка не прагне стояти осторонь бойових дій, тому вирушає слідом за рідними та стає медсестрою. 

      Дивіться трейлер до фільму "Заповіти юності" (відео):

       

      "Едді "Орел", 2016

      Вже у наступному фільмі Терон Еґертон отримав головну роль. В кінострічці "Едді "Орел" він зіграв британського лижника Едді Едвардса, який вперше представив країну на Зимових Олімпійських іграх та показав неймовірний результат у стрибках з трампліна. 

      Дивіться трейлер фільму "Едді "Орел" (відео):

       

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      "Клуб молодих мільярдерів", 2017

      За сюжетом фільму група молодих хлопців, які навчались у відомій приватній школі, придумали план, як швидко розбагатіти. Однак багато чого вони не врахували, тому прагнення збагатись обертається проти них. Одну з головних ролей – перспективного тенісиста Діна Карні – зіграв не менш успішний актор Терон Еґертон.

      Дивіться трейлер до фільму "Клуб молодих мільярдерів" (відео):

       

      "Робін Гуд: Початок", 2018

      Кіномани усього світу очікують на появу на телеекранах фільму "Робін Гуд: Початок". В Україні прем'єра кінострічки відбудеться 29 листопада. За сюжетом, ветеран Хрестового походу Робін Локслі повертається зі служби та розуміє, що Великобританія погрузла в корупції. Він вирішує приєднатись до таємного угрупування розбійників та стає Робіном Гудом. 

      Дивіться трейлер "Робін Гуд: Початок" (відео):

       

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
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