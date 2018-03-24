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Топ-5 головних помилок під час сніданку у піст

296 Читать новость на русском
Снідайте повноцінно
Снідайте повноцінно / Фото з відкритих джерел

Правильне харчування – запорука хорошого самопочуття, доброго настрою та ефективності у весь день. Та вже за сніданком чимало з нас припускаються помилок – та цьому можна запобігти.

Видання Huffington Post зібрало п'ять головних помилок, які робить майже кожен з нас за сніданком.

Недостатньо білка

Приготуйте гречку з соєвим молоком чи бобові – і ось корисний сніданок готовий. Забудьте про сніданки, які складаються з одних лише цукру та вуглеводів – це точно ні до чого доброго не доведе.

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Недостатньо клітковини

Цю проблему можна вирішити також просто – наприклад, житніми хлібцями, які замінять білий хліб. Покладіть на них свіжі овочі чи арахісову пасту і ви отримаєте корисний заряд енергії.

Недостатньо жирів

Побутує міф, що жири не надто корисні. Проте він не зовсім точний – надто велика кількість жирів звісно вам не потрібна, але повністю відмовлятися від них не можна. Вирішити проблему з жирами можна, наприклад, додавши до свого сніданку горіхів.

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Недоїдання

Часто-густо під час сніданку ми споживаємо замало їжі – снідаємо на ходу яблуком чи іншим невеликим перекусом. Та це докорінно невірний підхід. Так ми тільки сильніше зголодніємо до обіду, отримавши переїдання і тяжкість в шлунку.

Пізній сніданок

Є просте правило – чим довше ми відкладаємо перший прийом їжі, тим важче потім насититися, а це призведе до переїдання. Тому не забувайте поснідати вчасно.

Теги: Здорове харчування LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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