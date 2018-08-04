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Топ-5 корисних продуктів, які потрібно їсти у серпні

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Що їсти в серпні: перелік овочів та ягід
Що їсти в серпні: перелік овочів та ягід / unsplash.com

Серпень можна назвати найбагатшим літнім місяцем – у цей період найкраще наситити організм вітамінами та мінералами, а також зміцнити імунітет.

У серпні лікарі радять ласувати баштанними, пише Ukrhealth.

Читайте також: Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися

Диня

Вона добре впливає на людей із серцево-судинними захворюваннями та хворобами шлунку. Цей овоч здатний покращити процеси кровотворення, диня буде особливо корисною для вагітних.

Купуйте у серпні дині
Купуйте у серпні дині

Кавун

Його м’якуш багатий антиоксидантами, які здатні продовжувати життя, захищати від вікових змін, раку. У кавуні міститься каротин, який відомий своїми властивостями – покращення зору.

Фолієва кислота, яка міститься у баштанній культурі, покращує розвиток людини, стан шкіри та травні процеси. Кавун є чудовим помічником у боротьбі з надмірною масою тіла.

Кавун покращує розвиток людини
Кавун покращує розвиток людини

Кабачки та цукіні

Ці овочі вважають одними з найбільш дієтичних продуктів. Кабачки та цукіні здатні боротися з зайвою вагою, вони активізують роботу шлунку та кишківника. Лікарі радять вживати їх при підвищеному тиску, стресі, хвороб печінки та нирок.

Цукіні потрібно вживати при підвищеному тиску
Цукіні потрібно вживати при підвищеному тиску

Баклажан

Один з головних овочів серпня. Речовини, які входять до складу баклажанів, здатні знизити рівень холестерину, нормалізують травлення. Овочі мають протизапальний і антибактеріальний ефекти. Баклажани здатні виводити токсини з організму та перешкоджати розвитку ракових пухлин.

Баклажан – один з головних овочів серпня
Баклажан – один з головних овочів серпня

Ожина

Це справжнє джерело вітамінів та мінералів. Вживання ожини здатне покращувати імунітет та виробляє стійкість до хвороб сечового міхура, нирок, суглобів та цукрового діабету.

У серпні потрібно їсти ожину
У серпні потрібно їсти ожину

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала продукти, які потрібно їсти, щоб вберегтися від багатьох захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Довголіття Шлунково-кишковий тракт Серцево-судинні захворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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