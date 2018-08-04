Топ-5 корисних продуктів, які потрібно їсти у серпні
Серпень можна назвати найбагатшим літнім місяцем – у цей період найкраще наситити організм вітамінами та мінералами, а також зміцнити імунітет.
У серпні лікарі радять ласувати баштанними, пише Ukrhealth.
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Диня
Вона добре впливає на людей із серцево-судинними захворюваннями та хворобами шлунку. Цей овоч здатний покращити процеси кровотворення, диня буде особливо корисною для вагітних.
Купуйте у серпні дині
Кавун
Його м’якуш багатий антиоксидантами, які здатні продовжувати життя, захищати від вікових змін, раку. У кавуні міститься каротин, який відомий своїми властивостями – покращення зору.
Фолієва кислота, яка міститься у баштанній культурі, покращує розвиток людини, стан шкіри та травні процеси. Кавун є чудовим помічником у боротьбі з надмірною масою тіла.
Кавун покращує розвиток людини
Кабачки та цукіні
Ці овочі вважають одними з найбільш дієтичних продуктів. Кабачки та цукіні здатні боротися з зайвою вагою, вони активізують роботу шлунку та кишківника. Лікарі радять вживати їх при підвищеному тиску, стресі, хвороб печінки та нирок.
Цукіні потрібно вживати при підвищеному тиску
Баклажан
Один з головних овочів серпня. Речовини, які входять до складу баклажанів, здатні знизити рівень холестерину, нормалізують травлення. Овочі мають протизапальний і антибактеріальний ефекти. Баклажани здатні виводити токсини з організму та перешкоджати розвитку ракових пухлин.
Баклажан – один з головних овочів серпня
Ожина
Це справжнє джерело вітамінів та мінералів. Вживання ожини здатне покращувати імунітет та виробляє стійкість до хвороб сечового міхура, нирок, суглобів та цукрового діабету.
У серпні потрібно їсти ожину
До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала продукти, які потрібно їсти, щоб вберегтися від багатьох захворювань.
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