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      Топ-5 курйозних ситуацій під час турне принца Гаррі та Меган Маркл

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      Принц Гаррі та Меган Маркл: курйози
      Принц Гаррі та Меган Маркл: курйози / Getty Images

      Принц Гаррі та Меган Маркл після розкішного королівського весілля опинились у центрі світової уваги. Відтак герцогів часто підловлюють на курйозних ситуаціях.

      В останній день жовтня герцоги Сассекські завершили своє перше грандіозне турне країнами Співдружності націй. Всього за 16 днів принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь у понад 70 заходах та відвідали Австралію. Фіджі, Тонга та Нову Зеландію. Однак турне королівського подружжя не обійшлось без курйозів.

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      Феміністична Меган 

      В австралійському містечку Даббо герцоги Сассекські зустрілись з фермерами. Принц Гаррі виступив з промовою про вплив посух на місцевість. Однак, за збігом обставин, під час його доповіді почав падати дощ. Вагітна герцогиня Сассекська одразу ж взялась тримати парасолю над чоловіком. Коли ж мер міста запропонував Меган допомогу, принц Гаррі кумедно відповів: "Все гаразд, у мене є дружина". 


      Меган Маркл тримала парасолю над принцом Гаррі / Getty Images

       

      Кумедне інтерв'ю з принцом Гаррі

      Та не тільки Меган Маркл, яка тільки приєдналась до королівської родини, потрапляє в курйозні ситуації. В Австралії принц Гаррі взяв участь в інтерв'ю просто неба, яке запам'ятається всім надовго. Журналістка Рут Сендоу натхненно спілкувалась з внуком королеви Єлизавети ІІ, поки надокучлива муха не зіпсувала бесіду. Жінка намагалась відбитись від неї мікрофоном, після чого на допомогу прийшов принц Гаррі, який кумедно помахав двома руками переж обличчям журналістки.

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      Така несподівана витівка неабияк розсмішила представницю ЗМІ та вагітну Меган Маркл. Герцогиня від реготу аж відійшла та нагнулась, в той час як принц Гаррі з посмішкою продовжив стояти перед камерою.

       

      Економія в королівській родині

      Меган Маркл під час турне приголомшувала прихильників яскравими образами. За підрахунками ЗМІ, вбрання обійшлись Букінгемському палацу в чималу суму – щонайменше 75 тисяч доларів. Однак герцогиня могла й здавати свої речі назад у крамницю, припустили користувачі мережі, коли побачили один із виходів дружини принца Гаррі.

      Із приватного літака на острові Тонга Меган Маркл зійшла у розкішній сукні та чорних туфлях-човниках. Однак з-під плаття виднілась не зрізана етикетка, яка привернула чималу увагу громадськості. За лічені хвилини помічники герцогині усунули недолік її образу. Проте журналісти все ж встигли зафіксувати кумедний момент.


      Меган Маркл осоромилась на острові Тонга / Getty Images


      Конфуз Меган Маркл / Getty Images

      Студентський жарт із Меган

      Мабуть, найбільше з усієї поїздки вагітна герцогиня Сассекська запам'ятає австралійський Мельбурн. Там Меган Маркл розглядала зі своїм чоловіком макет "Формули-1". Вона попросила підлітків привести його в дію та від різкого звуку герцогиня аж відскочила від столу. В стресі вона почала голосно реготати, чим розсмішила всіх учасників заходу.

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      Я не очікувала цього, – крізь сміх пояснила Меган Маркл.

       

      Меган Маркл засвітила спіднє

      У новозеландському місті Окленд герцогиня одягнула синю сукню від Givenchy з прозорою плісированою спідницею. Однак брендове вбрання підвело її – при сонячному світлі всі жителі міста могли розгледіти темну спідню білизну Меган Маркл.


      Меган Маркл / Getty Images

      Меган Маркл засвітила спідню білизну / Getty Images


      Меган Маркл / Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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