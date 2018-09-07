Топ-5 міфів про догляд за зубами: пояснення стоматолога

Про догляд за порожниною рота існує чимало помилкових тверджень. Стоматолог розвіяв найпопулярніші міфи про те, коли треба чистити зуби, як впливає генетика та інше.

Про це розповів стоматолог Дмитро Сліпченко, передає "Сегодня".

Міф №1. Чистити зуби треба після сніданку

Насправді, це не зовсім так – їх потрібно чистити і до сніданку. Якщо не усунути мікроби одразу після пробудження, то ви їх з'їсте зі сніданком, а це може нашкодити шлунку. Чистити зуби необхідно не менше 3 хвилин.

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Впродовж дня після кожного прийому їжі варто прополоскати порожнину рота водою. Це зменшить кількість залишків їжі, а відповідно і умови для розмноження бактерій.

Молочні зуби важливо лікувати

Міф №2. Погані зуби – через цукерки та генетику

Тонка емаль чи слабкий дентин, що дісталися від батьків, не є причиною розвитку карієсу. Його викликають деякі види стрептококів та лактобактерій. Аби зменшити ризик, варто після вживання молочних продуктів прополоскати ротову порожнину ополіскувачем. Цукерки роблять середовище в роті кислим, тож бактерії мають де розмножуватись.

А от прямо негативно на здоров'я зубів впливає солодка газована вода. Вона містить ортофосфорну кислоту, яка вимиває з організму і з емалі кальцій.

Міф №3. Чай і кава вимивають кальцій з зубів

Ці напої можуть перешкоджати засвоєнню організмом кальцію з продуктів, коли, наприклад, чай або кава пити у поєднанні з сиром. Кава і чай містять щавлеву кислоту, яка разом з кальцієм утворює нерозчинні комплекси, які проходять через організм транзитом.

Зуби необхідно чистити протягом 3 хвилин

Кофеїн окислює клітини людини, тож щоб повернути баланс лугів і кислот, організм вивільняє запаси лужного мінералу – кальцію.

Міф №4. Чим більше використовувати пасти, тим чистіша порожнина рота

Велика кількість пасти створює велику кількість піни – людина буде спльовувати піну, що активно лізе з рота і намагається затекти в горло, тож спльовуючи пасту чистішими зуби не стануть.

Міф №5. Молочні зуби можна не лікувати

Чорнота на молочних зубах і дірки не завжди викликають біль, тож багато батьків вважають надаремне витрачати гроші на лікування, адже зуби все одно випадуть. Вони то випадуть, але бактерії встигнуть зіпсувати здоров'я ясен, через що потім постійні зуби можуть почати псуватися відразу ж.

Чай і кава не вимивають кальцій з зубів

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