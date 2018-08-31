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Топ-5 міфів про психологічне здоров'я

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Топ-5 міфів про психологічне здоров'я
Топ-5 міфів про психологічне здоров'я / novadoba.com.ua

Психологічне здоров'я обросло низкою міфів, у які не варто вірити.

Міф: люди, які мають психічні розлади, є "психами", їх потрібно ізолювати від суспільства, повідомляє Сosmo.

Правда: у більшості випадків поведінка людей, що мають психологічні розлади, мало чим відрізняються від загальноприйнятих.

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Згідно з дослідженнями, на планеті одна людина з 10 страждає депресією або тривожним розладом, а кожен сотий хворіє на шизофренію.

Міф: психічні розлади не виникають у дітей і підлітків. Всі подібні ознаки – це лише "особливості віку, вони їх переростуть".

Правда: щонайменше одна дитина з п'яти періодично має проблеми з психічним здоров'ям.

У юному віці діти теж можуть страждати від психічних розладів

У юному віці діти теж можуть страждати від психічних розладів

70-75% психічних розладів починаються саме в дитячому чи підлітковому віці. Вже у цей період діти можуть страждати від депресії, тривожних розладів, розладів харчової поведінки та іншого. Тож будьте уважні до своїх дітей.

Міф: депресія – це ознака поганого характеру і небажання щось робити.

Правда: депресія обумовлена ​​порушенням хімічних процесів мозку і змінами в його функціонуванні. Психотерапія або медикаментозне лікування сприяють одужанню.

Міф: залежність (алкогольна, наркотична) – це вибір людини, її спосіб життя, який свідчить про відсутність сили волі.

Правда: залежність – це складний феномен, який охоплює багато чинників, серед яких генетичні передумови, особливості середовища чи соціального оточення, в якому росте і проживає людина, навички справлятися зі стресами та наявність інших психічних розладів, зокрема, депресії.

Залежність можна вилікувати

Залежність можна вилікувати

Міф: людей з психічними розладами неможливо вилікувати.

Правда: дослідники і фахівці постійно розробляють нові методи і можливості лікування. Широкий спектр психофармакологічних препаратів, методів психотерапевтичних втручань, організації служб допомоги та послуг значно розширюють можливості одужання.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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