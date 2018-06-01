Топ-5 міфів про схудення, які варто знати

Здорове харчування та заняття спортом стали своєрідним трендом у світі. Відтак люди прагнуть дедалі більше дізнатись інформації, як позбутись зайвих кілограмів. На допомогу їм приходять експерти, які розповіли про 5 поширених міфів щодо схуднення.

Виснажливі тренування, дієти, обмеження в їжі – на що ладні жінки заради ідеальної стрункої талії. Однак у прагненні позбутись зайвих кілограмів люди не враховують Топ-5 міфів, які варто знати кожному.

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1. Підрахунок калорій



Підрахунок калорій

Всі жінки, які займаються спортом та борються з зайвими кілограмами, впевнені, що споживають оптимальну кількість калорій впродовж дня. Однак визначити це самостійно неможливо. Окрім цього, люди не враховують, що для перетравлення певної їжі організм затрачає більше енергії та часу, відтак її засвоєння теж відтерміновується.

2. Вживання знежирених продуктів

Якщо продукт знежирений, він точно опиниться у холодильнику тих людей, які стежать за своєю вагою. Проте часто виробники замінюють жири та інші інгредієнти цукром, штучними підсолоджувачами, ароматизаторами, сіллю та шкідливими добавками. Відтак людина отримує зайві калорії та хімікати.

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3. Тільки тренування допомагають схуднути

Багато людей переконані, що походи у спортзал звільняють їх від стеження за харчуванням. Та тільки спорт у поєднанні з правильним раціоном допомагає позбутись зайвої ваги. Відтак, якщо ходити до спортзалу, а після нього наїдатись запашною випічкою – результат від тренувань буде затяжним.

4. Харчування салатами

Часто жінки у прагненні отримати ідеальну фігуру перед літнім сезоном споживають тільки овочеві салати. За словами дієтологів, таке радикальне обмеження в їжі є своєрідним стресом для організму. Відтак у людини вмикається так зване "самозбереження", яке спонукає організм створювати запаси жирів.

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5. Відмова від жирів

Найпоширенішим міфом є те, що під час схуднення варто відмовитись від будь-яких жирів. Експерти радять, що варто не вживати трансжири та насичені жири, от авокадо, червона риба, рослинна олія навпаки допомагають організму засвоювати необхідні вітаміни без зміни ваги.