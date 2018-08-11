Топ-5 міст світу, які Маша Єфросиніна запам'ятає на все життя

Українська телеведуча Маша Єфросиніна полюбляє подорожувати. Зірка не тільки їздить на відпочинок за кордон, але й через роботу. Тому багато міст вже є у списку тих, в яких Маша Єфросиніна побувала, але тільки 5 з них запам'ятаються їй на все життя.

"Чим мені запам'ятався Лондон? Що мене пов'язує з Магаданом? Чому мені завжди хочеться повертатися в Барселону? Де ми вперше зблизилися з моїм майбутнім чоловіком? Чому Нью-Йорк для мене пов'язаний з романтичними спогадами? Сьогодні моя п'ятірочка присвячена найбільш пам'ятним містам в моєму житті", – анонсувала Маша Єфросиніна.

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Лондон, Великобританія

Столиця Великобританії стала першим закордонним містом, яке відвідала Маша Єфросиніна. Це було відрядження, яке телеведуча провела з Юрієм Горбуновим та творчою командою.

Ми сходили всі ноги до мозолів, гуляючи вулицями Лондона, сходили на big breakfast, нас представили як українську команду з ранкового шоу. Це було настільки яскраво, що вперше побувати за кордоном і одразу в Лондоні – я цього не забуду ніколи в житті,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Барселона, Іспанія

Саме це каталонське місто завжди викликатиме у телеведучої посмішку. Маша Єфросиніна вперше туди подалась у супроводі тоді ще майбутнього чоловіка Тимура Хромаєва. Поїздка була дуже насичена, а романтична поїздка назавжди поєднала пару.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Чер 2018 р. о 11:17 PDT

Нью-Йорк, США

За словами Маші Єфросиніної, Нью-Йорк вона побачила весь. Її чоловік Тимур Хромаєв навчався у США, тому добре знав місця, які варто відвідати у мегаполісі.

"Ми з Тимуром побачили весь Нью-Йорк, самобутній. Все це було приправлено романтикою та пристрастю, тому це місто обов'язково залишиться в списку", – зазначила Маша Єфросиніна.

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Буенос-Айрес, Аргентина

Маша Єфросиніна поїхала до Аргентини з робочим візитом. Там зірка знімала сюжет до популярної телепередачі "Фактор страху". Однак поїздка в мальовниче місто поєдналось із токсикозом, адже тоді зірка виношувала первістка.

Це велич, змішана з Нью-Йорком, Берліном. Величезні вулиці, безмежне місто з приголомшливою енергетикою, вируючою пристрастю та темпераментом, але бідне після кризи,

– згадувала Маша Єфросиніна.

Магадан, Росія

В цьому місті Маша Єфросиніна жила до 6 років. Однак Магадан телеведуча дуже яскраво пам'ятає. Дитячі спогади часто виринають у знаменитості, відтак холодне російське місто назавжди буде тим містом, куди їй захочеться повертатись думками.

Дивіться блог Маші Єфросиніної про пам'ятні міста (відео):