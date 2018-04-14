ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі

Нині багато хто з фрілансерів чи навіть офісних працівників слухають музику під час роботи. Адже вважають, що прослуховування музики на роботі покращує настрій і навіть підвищує продуктивність.

Щоправда, існують дослідження, які свідчать, що прослуховування музики в процесі роботи погіршують сприйняття та засвоєння інформації. Про це можна почитати тут. При цьому інші дослідження показують, що правильно підібрана фонова музика покращує зосередженість, рішучість, креативне мислення, загальне самопочуття та настрій.

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Слухати музику під час роботи чи ні – вирішувати вам. Ми ж переконані, що музика позитивно впливає на процес роботи, якщо робити це правильно. Пропонуємо добірку з п’яти чудових повнорозмірних моделей навушників, в яких процес прослуховування музики приноситиме вам розслаблення та відчуття комфорту, а відповідно і робота буде продуктивнішою.

Plantronics BackBeat PRO 2

Навушники Plantronics BackBeat PRO 2

Вартість 5000 – 8000 гривень (залежно від комплектації)

Ці навушники мають хорошу шумоізоляцією, тобто ви не лише зможете насолодитись звучанням музики, а ще й захистите себе від офісного шуму. Це, безперечно, допоможе сконцентруватись на роботі.

Модель обладнана двома мікрофонами та має роздільне механічне керування окремо для музики та дзвінків. Автономність 24 години та індикатор заряду батареї не залишають місця для зайвих коментарів.

Унікальна ергономіка робить навушники комфортними. Також їх можна легко скласти, що буде зручно возити їх на роботу.

До речі, користувачам сподобається помірний та приємний бас з невеликим обвалом на середніх частотах.

Axelvox HD242

Навушники Axelvox HD242

Вартість: 2000 гривень

Ці навушники чудово підходять для прослуховування музики у високій якості, а також для роботи зі звуком в домашніх умовах. У своїй ціновій категорії ця модель має чудові показники звучання.

Конструкція навушників надійна (матеріали: метал та міцний пластик).

Sony MDR-XB950AP

Навушники Sony MDR-XB950AP

Вартість: 3500 гривень

Ця модель буде хорошим компаньйоном, якщо ви слухаєте музику на роботі зі свого смартфону. Навушники мають характерне басове звучання, тому найкраще підходять для хіп-хопу або сучасного року. Вони ергономічні та зручні, оскільки покривають все вухо. Ці навушники обладнані мікрофоном та маніпулятором, що допоможе перемикати музику та відповідати на дзвінок.

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Модель доступна у двох кольорах: темно-сірі та чорні з червоними вставками.

Marshall Major II Bluetooth

Навушники Marshall Major II Bluetooth

Вартість: 3500 гривень

Одні з найкращих бездротових Bluetooth-навушників за помірну ціну. Це хороший вибір для прослуховування музики на смартфоні чи на більш серйозному джерелі звуку. Вони підтримують кодек, що передає аудіо високої якості через Bluetooth.

Також навушники обладнані зручними елементами керування та стандартними функціями бездротової гарнітури. Заряджаються «вушка» через mini-usb і здатні витримати 12 годин автономного режиму.

Audio-Technika ATH-M50

Навушники Audio-Technika ATH-M50

Вартість: 6000 гривень

Ці великі навушники більше підходять для прослуховування саме на комп’ютерах, хоча ви можете використовувати їх у поєднанні зі смартфоном.

Вони теж складаються, тож їх зручно прихопити на роботу. В комплекті також є три кабелі, перехідник на джек та відмінної якості чохол.