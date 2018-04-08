ТОП найбільш очікуваних смартфонів "другого ешелону" в 2018 році

У компаній, які борються за місце під сонцем на ринку смартфонів, часом виходять навіть більш цікаві моделі, ніж у визнаних лідерів. Пропонуємо огляд новинок, які будуть намагатися здивувати нас в 2018 році.

Xiaomi Mi Mix 3

Китайська компанія Xiaomi давно заробила хорошу репутацію, проте продовжує дотримуватися приємною для покупців цінової політики. Ось і Mi Mix 3 порадує тих, хто хотів би обзавестися безрамковим телефоном з флагманськими характеристиками.

Читайте також: В мережі оприлюднили зображення флагманського смартфона Xiaomi Mi 7

Перші фото, пов'язані з виглядом Xiaomi Mi Mix 3 з'явилися в китайській мережі Weibo (аналог Twitter). Швидше за все, телефон обладнають подвійною основною камерою. Користувачі Weibo вже провели аналогії в розташуванні камер з iPhone X, помітивши схожість двох моделей. Справа в тому, що камери у Xiaomi Mi Mix 3 розташовані вертикально, як і у смартфона компанії Apple. Проте поки це все лише чутки, але на одному з Індійських сайтів вже з'явилася можливість замовити Mi Mix 3 та детальний опис смартфону.

Основні характеристики Xiaomi Mi Mix 3

Для обробки зображень Mi Mix 3 обладнали подвійним модулем камери на 12 та 12 меапікселів. Також розробники вбудували в смартфон світлодіодний спалах, який допомагає знімати в умовах поганого освітлення. Для відеодзвінків та селфі Mi Mix 3 пропонує користувачам 5-мегапіксельну фронтальну камеру.



Задня панель Xiaomi Mi Mix 3

Mi Mix 3 пропонує користувачам неперевершену візуальну підтримку завдяки 6,4-дюймовому дисплею Full HD + IPS, який поєднується з чудовими кутами огляду, що забезпечує найвищу якість перегляду під час улюблених ігор або перегляду відео. Щоб захистити екран від подряпин, існує підтримка Corning Gorilla Glass.

Читайте також: Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S: огляд, характеристика і ціна

Під кришкою Xiaomi Mi Mix 3 озброєний чіпсетом від 2,5-ГГц octa-core Snapdragon 835, який разом із 6 Гб оперативної пам'яті призначений для забезпечення безперебійного і плавного виконання всіх задач. Тепер ви можете працювати з кількома додатками одночасно або насолоджуватися графічними іграми, не турбуючись про будь-які проблеми з продуктивністю. Для зберігання даних Mi Mix 3 обладнано 64 Гб вбудованої пам'яті.



Дизайн Xiaomi Mi Mix 3

З точки зору програмного забезпечення, Mi Mix 3 запускається з Android 8.0 Oreo. Також смартфон має незнімну батарею Li-Ion на 4000 міліампер годин. Xiaomi Mi Mix 3 також має підтримку швидкої зарядки через Quick Charge 3.0.

Ціна Xiaomi Mi Mix 3

Очікується, що ціна Xiaomi Mi Mix 3 в Індії буде дорівнювати 600 доларів (близько 15 700 гривень). Продаж Mi Mix 3 повинен розпочатися в травні 2018 року.

Відео-презентація Xiaomi Mi Mix 3 – дивіться відео

Essential Phone 2

Одразу після виходу Essential Phone в мережі з'явилося кілька зображень, на яких можна було побачити Essential Phone 2 з абсолютно безрамковим екраном. Його офіційна презентація очікується влітку 2018 році, а зараз ведеться активна розробка.

Читайте також: Стартував продаж бюджетного смартфону Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, ціна



Концепт дизайну Essential Phone 2 Смартфон Essential Phone першого покоління отримав IPS-екран тільки тому, що компанії-партнери цього бренду не змогли надати потрібну кількість OLED-матриць з вирізом під фронтальну камеру. У підсумку, глава американської компанії Essential Енді Рубін прийняв рішення про використання не найсучаснішою матриці LCD IPS, яка вже себе зжила, але все ще продовжує користуватися популярністю.

Essential Phone 2 – абсолютно безрамковий телефон

Хоч іншої інформації про абсолютно безрамковий Essential Phone 2 в мережі немає, можна з упевненістю сказати про те, що цей мобільний пристрій отримає 6/8 Гбайт оперативної і 128/256 Гбайт вбудованої флеш-пам'яті, підтримку всіх новітніх технологій, серед яких Always On Display, NFC і бездротова зарядка, а також ряд інших. Всі вони можуть зробити цей апарат кращим на ринку.

Відео-презентація смартфону Essential Phone 2 – дивіться відео

Google Pixel 3

Раніше "24" повідомляв, що в мережі з'явилося чимало чуток щодо вигляду та програмних можливостей Google Pixel 3, зокрема що смартфон отримає.

Читайте також: Чутки про Google Pixel 3: все, що потрібно знати

Google позиціонує лінійку Pixel як преміальну і має на те підстави: у смартфонів хороша продуктивність і гідні камери. А ось дисплеї піддавалися критиці, так що їх поліпшенням напевно займуться в першу чергу. Також від одного з лідерів ринку IT-технологій чекають удосконалення штучного інтелекту і здатності до навчання. Якщо ще і батарею розроблять потужнішу, пристрій виявиться багатообіцяючою новинкою осені 2018 року.

Дизайн нового Google Pixel 3 – дивіться відео

Moto Z3 Force

Раніше повідомлялося, що цього року Motorola випустить лише 2 моделі Z3: базову та Play, а Force із захищеним екраном серія Z3 не отримає. Проте нещодавно ЗМІ повідомили, що Moto Z3 Force все таки надійде у продаж.

Читайте також: Французи представили міцний смартфон Archos Saphire 50X з приємною ціною

Якщо ви часто кидаєте телефони, вам сподобається технологія ShatterShield, яку обіцяють реалізувати в Z3 Force. Ця розробка робить екран куди менш уразливим: поверх гнучкої матриці встановлюється ударостійке сенсорне покриття, потім ще одне пластикове, і все це покривається захисною плівкою. Також ще в минулому році представники компанії обмовилися про вбудований 5G-модем. Все інше поки з області припущень та чуток.



Moto Z2 Force, на який можливо буде схожа наступна модель

Реліз Moto Z3 Force очікують влітку 2018 року.

Презентація нової лінійки Moto Z3 – дивіться відео