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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-5 найбрудніших місць у готелях

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Ванна є найбруднішим місцем у готелі
Ванна є найбруднішим місцем у готелі / rubberduckbathrooms.co.uk

Американські біологи та медики обстежили кілька тисяч готельних номерів та встановили, які місця є найбільш забрудненими.

Ідеальні умови для розмноження має ванна, тому це найбрудніше місце готелі у списку, пише New York Post. Також небезпечними є душові кабіни, у них можуть бути цвіль та грибок.

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Другим найбруднішим місцем у готелі є душова насадка. Річ у тім, що у ній може бути бактерія легіонелла, яка може спровокувати смертельні захворювання.

Унітаз у готелях часто забруднений. На його поверхні можуть бути інфекції, що спричиняють вірусні захворювання шлунку.

Не варто використовувати пульти дистанційного керування, яким часто користуються люди, і не виключено, що чистими руками.

До "чорного списку" увійшли ліжко та м’які меблі. Вони можуть поширювати стафілокок, якщо їх не обробляють належним чином. Погано випрана білизна може сприяти виникненню алергії.

До слова, сьогодні салони краси та перукарні надають багато послуг, які мають бути не лише високої якості, але і безпечними для здоров’я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Інфекція Подорожі
Джерело: 24 Канал
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