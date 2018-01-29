Топ-5 найкорумпованіших українських органів за версією іноземних бізнес-компаній
18:26, сьогодні 1151 Читать новость на русском
Топ склався за результатами опитувань Американською торговельною палатою тих міжнародних компаній, котрі працюють в Україні.
Суди, податкова, митниця, органи місцевої влади та СБУ – це п'ятірка найбільш корумпованих органів в Україні за рік, що минув. Принаймні, на думку міжнародних компаній, котрі працюють в Україні.
Їх уже вчетверте опитує Американська торговельна палата. Визначили і найбільших борців з корупцією. Лідером уже другий рік поспіль визнали НАБУ. Довіра бізнесу до нього тільки зросла.
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Джерело: 24 Канал
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