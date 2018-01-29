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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Топ-5 найкорумпованіших українських органів за версією іноземних бізнес-компаній

18:26, сьогодні 1151 Читать новость на русском

Топ склався за результатами опитувань Американською торговельною палатою тих міжнародних компаній, котрі працюють в Україні.

Суди, податкова, митниця, органи місцевої влади та СБУ – це п'ятірка найбільш корумпованих органів в Україні за рік, що минув. Принаймні, на думку міжнародних компаній, котрі працюють в Україні.

Їх уже вчетверте опитує Американська торговельна палата. Визначили і найбільших борців з корупцією. Лідером уже другий рік поспіль визнали НАБУ. Довіра бізнесу до нього тільки зросла.

Читайте також: В Україні хочуть за корупцію карати смертю

Теги: Новини України Новини політики Судді НАБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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