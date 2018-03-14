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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

ТОП-5 найкращих відео, знятих з квадрокоптера

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Переможці міжнародного фестивалю безпілотного мистецтва
Переможці міжнародного фестивалю безпілотного мистецтва / Фото з вільних джерел

Відеозйомка за допомогою квадрокоптера за останні роки стала надзвичайно популярною. Митці, "озброївшись" дронами зробили неймовірні зйомки, результати яких представили на всесвітньому фестивалі в Нью-Йорку.

Як відомо, фестиваль відбувся 3 та 4 березня 2018 року. З-поміж усіх учасників експерти New York City Drone Film Festival нагородили 11 авторів короткометражних відео. Зокрема, судді визначили переможців у номінаціях "Екстремальні види спорту", "Відеорозповідь", "Фотозйомка", "Новинні і документальні стрічки" та "Пейзаж і архітектура".

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За словами організаторів фестивалю, захід відбуватиметься щороку. Метою конкурсу є створення міжнародної платформи для кінематографістів з усіх куточків Землі, щоб вони мали змогу поділитись своїм безпілотним мистецтвом.

Дивіться найкращі відео фестивалю New York City Drone Film Festival:

Теги: LifeStyle Новини США Подорожі Фестивалі авіація
Джерело: 24 Канал
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