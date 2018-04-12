ТОП-5 найпопулярніших виробників комп’ютерів

Компанія International Data Corporation, що спеціалізується на проведенні маркетингових досліджень, назвала 5 найпопулярніших виробників персональних комп’ютерів.

Про це пише Tehnot.com.

Так, IDC порівняла світові поставки традиційних ПК (настільних комп'ютерів, ноутбуків тощо) у першому кварталі 2018 року.

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Рейтинг очолила компанія HP Inc, продажі якої виросли на 4,3% в порівнянні з торішніми показниками. Комп'ютери та ноутбуки цієї компанії стали популярнішими на всіх ринках, за винятком Південної Америки.

На другому місці залишилась компанія Lenovo, вона зберегла показники минулого року, що дозволило компанії зберегти другу позицію.

Трійку лідерів замикає Dell Inc, яка показала найбільший ріст в першій п'ятірці.

Компанія Acer навпаки зменшила обсяги продажів. І хоч розширення асортименту ігрових моделей і хромбуків принесли компанії дивіденди, але погіршили показники на інших ринках.

На 5 місці опинилась компанія Apple, яка в першому кварталі цього року продала на 4,8% менше комп'ютерів, ніж у цьому ж періоді минулого року.

Рейтинг найкращих виробників ПК