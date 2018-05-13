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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-5 найяскравіших виступів переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай

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Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай
Переможець Євробачення 2018 Нетта Барзілай

В Лісабоні відбулась одна з найочікуваніших подій року – Євробачення 2018. Переможцем конкурсу стала яскрава і запальна дівчина з нестандартною зовнішністю Нетта Барзілай, яка на шоу представляла Ізраїль.

Феєричне шоу Євробачення 2018 відбулося у португальському Лісабоні. У фіналі 12 травня за першість змагалися представники 26 країн. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) поборолись за перемогу на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал, як країна, що перемогла у конкурсі в попередньому році. 

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За результатами голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. На міжнародному конкурсі артистка з нетиповою зовнішністю та манерою виконання заспівала пісню "Toy". Запальна композиція та яскравий виступ стали ключем до перемоги Нетти Барзілай, а її унікальний спів запам'ятається всім прихильникам Євробачення.

Виступ на міжнародному конкурсі став знаковим у кар'єрі Нетти Барзілай. Тому його по праву можна вважати найефектнішим та найкращим. 

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

 

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За свою вокальну кар'єру Нетта Барзілай вдавалась до творчих експериментів. Артистка не боялась змішувати різні стилі та пісні в одній композиції. Переможниця Євробачення 2018 наповнювала кожен виступ неповторними звуками, які додавали оригінальності її виступу. 

Вокалістка зі стажем Нетта Барзілай вирішила взяти участь у конкурсі "Наступна зірка", де дивувала суддів та глядачів неймовірним вокалом. Співачка з легкістю перемогла в шоу, пройшовши на Євробачення 2018. 

Яскраві виступи Нетти Барзілай в прямому ефірі шоу настільки сподобались глядачам, що вони стали хітом мережі. Завдяки конкурсу вокалістка отримала славу та десятки тисяч прихильників. Кавери на відомі хіти від Нетти Барзілай вже є одними з найпопулярніших відео в YouTube. Сайт "24" підібрав найяскравіші виступи переможця Євробачення 2018, в яких простежується багатогранний талант унікальної Нетти Барзілай. 

Переможець Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – Tik Tok (дивіться відео виступу):

 

Переможець Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – Rude Boy (дивіться відео виступу):

 

Переможець Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – What Is Love (дивіться відео виступу):

 

Переможець Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – Sing Hallelujah (дивіться відео виступу):

 

Нагадаємо, що на Євробаченні 2018 Україну представив талановитий співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder". У фіналі конкрусу він здобув 130 балів і посів 17 місце.

 

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Нетта Барзілай Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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