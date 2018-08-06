ТОП-5 обручок, які дарували зіркам світового масштабу

Прикраси зірок завжди в центрі уваги, як і їх власники.

А щодо символічних аксесуарів, як обручальні кільця, то увага до них зростає вдвічі. Навіть коли любов двох селебріті закінчується, ювелірний шедевр продовжує надихати інші парочки. Багато воліють вибирати кільця в ідентичному дизайні. А часом ціна прикраси така, що слава його в прямому сенсі залишається у віках. Нехай у багатьох справа і до весілля не дійшла.

Експерти Zlato.ua розкажуть про п'ять дивовижних обручок, які отримували відомі дівчата як символ любові і твердого наміру блищати на зірковому Олімпі разом і завжди!

Знамениті кільця зірок: порівняльна таблиця

Кільце Знаменитість Хто подарував Ціна За різними даними, від 10 до 15 карат Меланія Трамп Дональд Трамп, президент Америки $1,5 млн Загальна вага – 7 карат Меган Маркл Принц Гаррі Від $200 до $350 тисяч 18 карат Бейонсе Джей-Зі, репер $5 млн 7 карат Амаль Аламуддин Джордж Клуні, актор $750 тисяч 20 карат Кім Кардашян Каньє Уест, репер Близько $4,5 млн

Меланія Трамп

Кільце дружини президента Америки набуло настільки ж скандальну славу, як і відносини подружжя. Дональд і тут не упустив можливість зробити невеликий скандал. Вся справа в ціні колечка для чарівної екс-моделі. Представники ювелірної фірми Graff Diamonds нещодавно повідомили, що вартість прикраси з 12-каратом, яка одягла Меланія у весільний день, становить 1,5 мільйонів доларів. Хоча сам президент раніше стверджував, що придбав його з хорошою знижкою по рекламним умовам. Хто вже тут докопається до правди!

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская отримала в подарунок від чоловіка неймовірні прикраси! Кільце з трьома камінчиками, зроблене на замовлення, практично неможливо оцінити. Золотий аксесуар замовляли молодята не в каталозі, а робили ескіз спільно. Виріб складається з трьох діамантів, два круглих з боків, з них належали принцесі Діані.

Так що прикраса перетворилась на справжній символ! А робили кільце майстри Cleave and Company. Центральний камінь в ограновуванні "кушон" із Ботсвани досить скромний за розмірами – всього 3 карата, але прогнозуємо, що цінність королівського аксесуара з жовтого золота з роками буде тільки рости.

Бейонсе

У діви сучасної музики хороший приклад яскравої любові. Тим більше, що для її чоловіка питання ціни не варто абсолютно. Він може придбати для своєї королеви Бі хоч цілий арсенал обручок! Але Джей-Зі вибрав великий символ любові, який важко порівняти з іншими кільцями сучасних зірок.

Вражаючий шедевр розміром в 18 карат часто виблискує на фото і змушує шанувальників кожен раз захоплюватися: і красою прикраси, і чарівною Бейонсе. 5 мільйонів доларів така ціна питання. І це ще не точно! Але є в цій історії і маленький секрет: у кільця є більш дешева копія. Зроблена вона була виключно в цілях безпеки.

Амаль Аламуддин

Дружина Джорджа Клуні отримала в подарунок розкішне кільце з діамантом прямокутної форми до 7 карат, який актор виклав близько $750 000. Королівський вибір! Хоча в порівнянні з мільйонником Бейонсе, це навіть недорого.

З цією прикрасою також цікава історія. У 2015 році Амаль заявила, що шукає кільцю від коханого альтернативу. Навіщо? На її думку, тобто думку міжнародного адвоката, такий аксесуар якимось чином заважає в роботі і надає серйозному образу деяку легковажність. Спілкуючись з серйозних питань з клієнтами або колегами, Амаль помітила, що кільце ніби відволікає від основної лінії бесіди. Люди намагаються розглянути аксесуар або розпитати про нього. Ось такі турботи багатих і знаменитих!

Кім Кардашян

Безперечна рекордсменка Інстаграм за кількістю селфі і скандалів, як і Бейонсе, вибрала в чоловіки репера. Тільки Каньє Уеста. І він зробив їй чудовий подарунок – діамантовий шедевр в 15 карат від відомої фірми Lorraine Schwartz.

А ось на річницю він подарував коханій точно такий же 20-каратник! Той самий, який потім вкрали в паризькому готелі. І хоча Кім – особа пафосна, кільце має все ж таки класичний дизайн. Хоча є певна провокація: камінь в оздобленні рідкісний. Це особливий тигровий діамант! Обійшлося кільце реперу в $4,5 млн.

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