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Топ-5 переконливих причин зменшити споживання червоного м'яса

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Топ-5 причин зменшити споживання червоного м'яса
Топ-5 причин зменшити споживання червоного м'яса / unsplash.com

Влітку особливо популярними є пікніки з шашликом та соковитими стейками. Та фахівці рекомендують зменшити кількість споживання червоного м'яса, щоб продовжити молодість і красу та зберегти струнку, підтягнуту фігуру.

Червоне м'ясо є необхідним продуктом у раціоні, але воно має як корисний, так і шкідливий вплив на організм, передає 24apteka.

1. У червоному м'ясі багато насичених жирів. Вони пов'язані з набором зайвої ваги. При нагріванні м'яса вище 100 градусів насичений жир трансформується у шкідливі канцерогенні речовини. 

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Періодичний вплив цих речовин не становить небезпеки організму, але зловживання м'ясом може спонукати до набору зайвих кілограмів.

Топ-5 причин зменшити споживання червоного м'яса

Через насичені жири у м'ясі відбувається набір зайвої ваги

2. Червоне м'ясо знижує швидкість обміну речовин. Метаболізм падає через те, що білки м'яса розпадаються до амінокислот, а при їх великій кількості змінюється рН внутрішнього середовища організму на кислу.

Відповідно, ферменти і гормони у кислому середовищі не можуть нормально виконувати свою роботу, відбувається порушення кишкової мікрофлори. Найкраще споживайте червоне м'ясо зі свіжими овочами – вони володіють лужними властивостями.

Червоне м'ясо знижує метаболізм

Червоне м'ясо знижує метаболізм

3. Червоне м'ясо важко перетравлюється – до 5-7 годин на один прийом. А якщо його споживати на сніданок, обід і вечерю, то для засвоєння такої кількості червоного м'яса організм буде працювати цілодобово, без відпочинку. Фахівці рекомендують їсти цей продукт не частіше 2 разів на тиждень, а після 35-40 – 1 раз.

Червоне м'ясо важко перетравлюється

Червоне м'ясо важко перетравлюється

4. З червоним м'ясом можна отримати велику дозу антибіотиків і гормонів. Адже у більшості господарств тварин годують кормами, "збагачені" антибіотиками і гормонами росту. Їх ми потім їмо разом з м'ясом. А це тягне за собою важкі наслідки – порушення мікрофлори і підвищення ризику розвитку пухлин.

З червоним м'ясом можна отримати велику дозу антибіотиків і гормонів

З червоним м'ясом можна отримати велику дозу антибіотиків і гормонів

5. Червоне м'ясо прискорює процеси старіння. Амінокислоти, які є в м'ясі, впливають на реалізацію генетичної інформації – стимулюють дефектні гени і "глушать" роботу нормальних, а ще вони знижують активність ферментів, які управляють обміном речовин.

Червоне м'ясо прискорює процеси старіння

Червоне м'ясо прискорює процеси старіння

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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