ТОП-5 помилок у догляді за шкірою взимку

Лайфхаки догляду за шкірою в найхолоднішу пору року є дуже потрібними та надзвичайно корисними. Адже знання деяких б’юті-секретів зможуть врятувати вашу чутливу шкіру від обвітрення, подразнення та лущення.

Про це пишуть в Elle.ua.

Щоб ви максимально правильно доглядали за шкірою всю зиму, зверніть увагу на декілька найпоширеніших помилок під час догляду за шкірою взимку.

Читайте також: Пілінг взимку: 5 рецептів відмінних масок для обличчя

Постійна зміна раціону

Грамотне харчування є одним з найважливіших чинників здорового вигляду вашої шкіри. Ваше меню обов’язково повинне бути сезонним. Тому взимку ідеально підійдуть такі продукти як авокадо, диня, манго, гарбуз, морква, яйця, огірки, печена картопля, батат, хурма, чорниця, малина, йогурт, зелені листові овочі, квасоля, цитрусові, помідори, какао і натуральний чорний шоколад. Всі вони служать природним щитом і здатні якісно зволожити шкіру зсередини.

Незнання складу косметичних засобів

Якщо ви не звикли вчитуватися в склад б’юті-засобів, зима стане відмінним приводом, щоб почати це робити. У цей період варто відмовитися від засобів, що містять спирт, агресивні кислоти і луги, а також сульфати. Вибирайте лише ті засоби, в яких присутні натуральні масла, жирні кислоти, вітаміни Е і D, сквален, антиоксиданти, гіалуронова кислота.

Читайте також: Як доглядати за волоссям взимку: поради, які вам знадобляться

Крім того, у джерелі радять перейти на м'які миючі засоби, а замість вмивання вранці користуватися лосьйоном. Дотримання цих нескладних правил допоможуть уникнути тріщин, пересушення, мікротравм, лущення і холодового дерматиту.

Незнання, як правильно користуватись б’юті-продуктами

Не радимо нехтувати базовим правилом про те, що взимку зволожуючий крем слід наносити не менше, ніж за 30-40 хвилин (в ідеалі – за 1 годину) до виходу на вулицю. Причина такої обережності полягає в особливостях складу кремів: під впливом низьких температур вода в таких кремах на морозі стає "колючою" і сильно псує шкіру.

Власницям всіх типів шкіри в холоди варто врахувати важливий момент: агресивне і регулярне відлущування сильно зневоднює шкіру. Якщо ви не відчуваєте гостру потребу, не варто зловживати пілінгами і скрабами для обличчя. Однією процедури досить буде раз в 7-10 днів.

Відмова від засобів із SPF

Не забувайте, що косметичні засоби із SPF потрібно використовувати не лише влітку, коли шкірі перепадає велика кількість сонячних променів, а й взимку. Стверджувати, що взимку можна нехтувати цим захистом – найпоширеніша помилка у догляді за шкірою.

Читайте також: 10 перевірених способів врятувати обвітрену шкіру

В холодну пору року, особливо після снігопаду, на шкіру обрушується величезна порція відбитих сонячних променів. Це означає лише одне – ні в якому разі не "знижуйте" вміст SPF в щоденному захисті шкіри. Оптимальний вміст – 15-20 SPF в денному кремі.

Зміна б’юті-звичок

Замість сухих тональних основ, рум'ян, підводок, тіней і помад, в холоди знайдіть їм гідну заміну. Пошукайте краще рідкі, кремоподібні і жирні текстури з захисними властивостями – і суворі умови перестануть бути для шкіри настільки травматичними.