Топ-5 помилок бабусь у вихованні внуків

Більшість бабусь та дідусів через свою надмірну любов часто припускаються таких помилок, які негативно впливають на розвиток і здоров'я їхніх внуків.

Аби онуки росли здоровими, люблячими та відповідальними, варто припинити робити деякі речі, передає Zhyvyaktyvno.

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1. Не хвалити онука за кожну дрібницю – через занадто часті похвали діти можуть перестати довіряти вашій оцінці, або чекати кожного разу нагороду.

2. Припиніть дарувати подарунки при кожній зустрічі – ваші онуки мають чекати зустрічі з нетерпінням з вами, а не з тим, що ви їм принесли. Краще даруйте їм ваш час – грайтеся з ними, читайте їм книжку, складайте з ними пазли, гойдайте їх.

3. Навчіться говорити "ні" на деякі забаганки внуків, адже ставити інтереси дитини вище інтересів всіх інших членів родини – погана ідея.

4. Припиніть проводити всі свята у власному будинку – це можна зробити і на природі чи у будинку іншого члена родини. Це допоможе вам зменшити стрес і витрати.

5. Не відмовляйтесь від допомоги дітей чи онуків. Коли вони гостюють у вашому домі – включайте їх в роботу: маленькі діти можуть скласти іграшки. Це навчить їх, що кожен повинен щось зробити для сім’ї. А дитина, яку постійно жаліють та оберігають від будь-якої роботи, починає жаліти себе. Це може дуже негативно відбитись на формуванні особистості і труднощами у майбутньому.

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