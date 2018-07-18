14:56
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Топ-5 помилок, які заважають схуднути

992 Читать новость на русском
Топ-5 помилок, які заважають схуднути
Топ-5 помилок, які заважають схуднути / timesnewroman.ro

Коли людина дуже завзято бажає схуднути, не завжди вдається до правильних шляхів втрати зайвої ваги. Деякі вчинки можуть бути фатальними для фігури.

1. Перша помилка на шляху до схуднення – монодієти. Вони вам не потрібні, адже такі дієти дуже виснажують організм і дають лише тимчасовий результат, передає Сosmo.

Читайте також: 5 ранкових звичок, які зроблять ваш день кращим

2. Низькокалорійний раціон ні до чого доброго не приведе. Не скорочуйте кількість калорій занадто різко – це створить стрес для організму, сповільнить обмін речовин та почне накопичувати необхідні елементи в більшій кількості.

via GIPHY

3. Повне виключення жирів з раціону – ще один неправильний крок на шляху до схуднення. Дефіцит ненасичених жирів гальмує роботу гормональної системи і обмінних процесів.

4. Відсутність віри в себе теж не допоможе схуднути. 8 з 10 осіб здаються відразу, як тільки починають худнути – бо не вірять у свою силу волі та успіх, повертаючись до колишнього способу життя.

5. Неправильний розподіл нутрієнтів теж не допоможе зменшити вагу. Занадто мало білків або вуглеводів буде гальмувати процес схуднення.

via GIPHY

Що таке нутрієнти? Це біоорганічні компоненти харчування, які потрапляють в організм з їжею або продукуються бактеріями у кишечнику, які організм використовує для своєї нормальної життєдіяльності.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Поради Ожиріння Дієти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні заборонили популярні таблетки для зміцнення кісток
сьогодні, 14:28 В Україні заборонили популярні таблетки для зміцнення кісток
2930
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук