Топ-5 помилок, які заважають схуднути

Коли людина дуже завзято бажає схуднути, не завжди вдається до правильних шляхів втрати зайвої ваги. Деякі вчинки можуть бути фатальними для фігури.

1. Перша помилка на шляху до схуднення – монодієти. Вони вам не потрібні, адже такі дієти дуже виснажують організм і дають лише тимчасовий результат, передає Сosmo.

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2. Низькокалорійний раціон ні до чого доброго не приведе. Не скорочуйте кількість калорій занадто різко – це створить стрес для організму, сповільнить обмін речовин та почне накопичувати необхідні елементи в більшій кількості.

3. Повне виключення жирів з раціону – ще один неправильний крок на шляху до схуднення. Дефіцит ненасичених жирів гальмує роботу гормональної системи і обмінних процесів.

4. Відсутність віри в себе теж не допоможе схуднути. 8 з 10 осіб здаються відразу, як тільки починають худнути – бо не вірять у свою силу волі та успіх, повертаючись до колишнього способу життя.

5. Неправильний розподіл нутрієнтів теж не допоможе зменшити вагу. Занадто мало білків або вуглеводів буде гальмувати процес схуднення.

Що таке нутрієнти? Це біоорганічні компоненти харчування, які потрапляють в організм з їжею або продукуються бактеріями у кишечнику, які організм використовує для своєї нормальної життєдіяльності.

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