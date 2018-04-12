5 найпопулярніших масок, які небезпечно наносить на обличчя

У мережі Інтернет можна знайти чимало рецептів домашніх масок для обличчя, щоб усунути проблем шкіри. Та медики назвали кілька популярних масок, які категорично не можна наносить на шкіру обличчя, адже це небезпечно.

Як повідомляє GFS, однією з небезпечних масок є маска з зубної пасти, яку наносять, аби зникли прищики на обличчі. Ця маска викличе ще більше проблем із запаленням прищів, аніж до її використання.

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Популярна маска з соди, за допомогою якої жінки намагаються вирішити проблему з чорними цятками, теж потрапила у список заборонених косметологами. Адже сода викликає передчасне старіння шкіри.

Чимало жінок нехтують тоніком і протирають обличчя перекисом водню – така процедура може спричинити опіки шкіри.

Медики додали у "чорний список" і лимонну кислоту – вона дуже небезпечна для шкіри обличчя, адже може спровокувати хімічний опік і спровокувати більше запалення шкіри.

Скраб з цукру – п'ята небезпечна процедура. Зі слів дерматологів, цукор серйозно пошкоджує шкіру обличчя і залишає мікропорізи.