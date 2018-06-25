Топ-5 порад, які допоможуть мозку працювати краще

Мозок, як і тіло, для якісної роботи потребує тренування, правильного режиму та збалансованого харчування.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що чим старшою стає людина, тим важливіше слідкувати за базовими правилами здорового способу життя. Також урядовець поділилася інформацією, яка допоможе тримати мозок в тонусі.

Ходіть, бігайте, танцюйте!

Лікарі зазвичай радять активний спосіб життя та нормальні фізичні навантаження людям будь-якого віку. Літнім людям вони особливо важливі, адже можуть сповільнити зниження розумових функцій та розвиток деменції.

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Регулярні тренування сприяють покращенню когнітивних функцій людей, у яких були порушення пам‘яті Коли люди ходять, бігають чи танцюють, в мозку виділяється фактор росту, що сприяє виживанню нейронів і встановленню між ними зв’язків. Це підтримує пам’ять і дозволяє вчитись новому.

Харчуйтеся правильно

Здоровою і досить доступною в Україні, особливо влітку, є Середземноморська дієта. Це фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи та насіння, а також рослинні олії, риба (оселедець, скумбрія). А ось м’ясо варто обмежити.

Відмовтесь від алкоголю

Люди, що зовсім не споживають алкоголь, мають на 22% менші шанси розвинути хворобу Альцгеймеру, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного.

Висипайтеся

Люди, які регулярно недосипають, тобто сплять менше рекомендованих 7 – 8 годин вночі, мають нижчі показники при проходженні тестів на оцінку ментальних функцій.

Спілкуйтеся

Міцні соціальні зв‘язки можуть бути настільки ж важливими та корисними, як фізична активність і здорова дієта. Постійне спілкування – це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті, а це покращує когнітивні функції.