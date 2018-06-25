06:46
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
  • четвер
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Топ-5 порад, які допоможуть мозку працювати краще

373 Читать новость на русском
Як прокачати мозок
Як прокачати мозок / Unsplash

Мозок, як і тіло, для якісної роботи потребує тренування, правильного режиму та збалансованого харчування.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що чим старшою стає людина, тим важливіше слідкувати за базовими правилами здорового способу життя. Також урядовець поділилася інформацією, яка допоможе тримати мозок в тонусі.

Ходіть, бігайте, танцюйте!

Лікарі зазвичай радять активний спосіб життя та нормальні фізичні навантаження людям будь-якого віку. Літнім людям вони особливо важливі, адже можуть сповільнити зниження розумових функцій та розвиток деменції.

Читайте також: Як стати психологічно сталою людиною: 7 звичок і навичок

Регулярні тренування сприяють покращенню когнітивних функцій людей, у яких були порушення пам‘яті Коли люди ходять, бігають чи танцюють, в мозку виділяється фактор росту, що сприяє виживанню нейронів і встановленню між ними зв’язків. Це підтримує пам’ять і дозволяє вчитись новому.

Харчуйтеся правильно

Здоровою і досить доступною в Україні, особливо влітку, є Середземноморська дієта. Це фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи та насіння, а також рослинні олії, риба (оселедець, скумбрія). А ось м’ясо варто обмежити.

Відмовтесь від алкоголю

Люди, що зовсім не споживають алкоголь, мають на 22% менші шанси розвинути хворобу Альцгеймеру, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного.

Висипайтеся

Люди, які регулярно недосипають, тобто сплять менше рекомендованих 7 – 8 годин вночі, мають нижчі показники при проходженні тестів на оцінку ментальних функцій.

Спілкуйтеся

Міцні соціальні зв‘язки можуть бути настільки ж важливими та корисними, як фізична активність і здорова дієта. Постійне спілкування – це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам’яті, а це покращує когнітивні функції.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун LifeStyle
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 червня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 999
Головні новини 24 червня: Напад на ромів у Львові, розстріл у кафе Києва та вибори у Туреччині
24 червня, 21:59 Головні новини 24 червня: Напад на ромів у Львові, розстріл у кафе Києва та вибори у Туреччині
3023
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
24 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
2099
Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
24 червня, 19:30 Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
1721
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 червня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 6395
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук